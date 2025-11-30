Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +12° - Гідрометцентр

$42.190.00
48.870.00
ukenru
29 листопада, 18:27 • 11644 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 21230 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 18472 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 18751 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 18663 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 15290 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15141 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14146 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14753 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 15146 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.2м/с
93%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Солідарність, а не егоїстичні інтереси": польський прем'єр Туск жорстко нагадав партнерам по НАТО про мету створення АльянсуPhoto29 листопада, 19:57 • 4546 перегляди
Атака на Київщину: три людини залишаються в лікарнях, пошкоджено 15 багатоповерхівок та 72 приватні будинкиPhoto29 листопада, 20:20 • 5818 перегляди
Зеленський анонсував кандидатуру на посаду міністра юстиції29 листопада, 20:38 • 5304 перегляди
"Це не мова країни, яка претендує на переговори про мир": Санду - про масштабний обстріл рф УкраїниPhoto29 листопада, 21:36 • 5242 перегляди
The Telegraph: росія кидає в атаки "одноразових піхотинців" без касок та бронежилетів29 листопада, 21:59 • 4160 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 16849 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 66915 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 52581 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 60171 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 58684 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Махмуд Аббас
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Швеція
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 16850 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 36329 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 53980 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 73546 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 105235 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The New York Times
Соціальна мережа
Дипломатка

Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +12° - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 128 перегляди

30 листопада в Україні очікується хмарна погода з дощами, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині дощі будуть помірними. Температура повітря вдень коливатиметься від +3° до +8°, на півдні до +12°.

Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +12° - Гідрометцентр

У неділю, 30 листопада, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті, вдень і у південній частині очікується невеликий (в Карпатах та на Одещині помірний) дощ; на решті території без істотних опадів.

Вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вдень 3-8°; на півдні країни вдень 7-12°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у неділю буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря 6-8° тепла.

День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ, Всесвітній день домашніх тварин, Міжнародний день сексу: що відзначають 30 листопада30.11.25, 06:30 • 422 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна