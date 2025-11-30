Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +12° - Гідрометцентр
Київ • УНН
30 листопада в Україні очікується хмарна погода з дощами, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині дощі будуть помірними. Температура повітря вдень коливатиметься від +3° до +8°, на півдні до +12°.
У неділю, 30 листопада, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті, вдень і у південній частині очікується невеликий (в Карпатах та на Одещині помірний) дощ; на решті території без істотних опадів.
Вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вдень 3-8°; на півдні країни вдень 7-12°
У Києві та області у неділю буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря 6-8° тепла.
