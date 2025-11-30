Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +12° - Гидрометцентр
Киев • УНН
30 ноября в Украине ожидается облачная погода с дождями, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области дожди будут умеренными. Температура воздуха днем будет колебаться от +3° до +8°, на юге до +12°.
В воскресенье, 30 ноября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, на Закарпатье, Прикарпатье, днем и в южной части ожидается небольшой (в Карпатах и в Одесской области умеренный) дождь; на остальной территории без существенных осадков.
Утром в западных, Житомирской и Винницкой областях туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура днем 3-8°; на юге страны днем 7-12°
В Киеве и области в воскресенье будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха 6-8° тепла.
День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, Всемирный день домашних животных, Международный день секса: что отмечают 30 ноября30.11.25, 06:30 • 386 просмотров