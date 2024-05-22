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Українцям слід готуватися до відключень електроенергії взимку через збільшення споживання електроенергії

Українцям слід готуватися до відключень електроенергії взимку через збільшення споживання електроенергії

Київ • УНН

 • 20171 перегляди

Українцям слід готуватися до графіків відключення електроенергії не тільки влітку, а й взимку через збільшення споживання електроенергії в холодну пору року, попередив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Українці мають готуватися до того, що графіки відключення світла будуть застосовуватися не лише влітку, а й взимку, оскільки в холодну пору року споживання електроенергії зростає. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі "Суспільного", передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що українці мають на побутовому рівні готуватися до того, що і влітку, і взимку можливі відключення світла.

Можу сказати, що нас очікує непроста зима. Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться

сказав Кудрицький.

Кудрицький повідомив, коли скасують графіки відключення електроенергії19.05.24, 23:30 • 29808 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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