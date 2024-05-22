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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии зимой из-за увеличения потребления электроэнергии

Украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии зимой из-за увеличения потребления электроэнергии

Киев  •  УНН

21 мая 2024, 21:15  •  2168 просмотра

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Украинцам следует готовиться к графикам отключения электроэнергии не только летом, но и зимой из-за увеличения потребления электроэнергии в холодное время года, предупредил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Украинцы должны готовиться к тому, что графики отключения света будут применяться не только летом, но и зимой, поскольку в холодное время года потребление электроэнергии растет. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире "Суспильного", передает УНН.

детали

Он отметил, что украинцы должны на бытовом уровне готовиться к тому, что и летом, и зимой возможны отключения света.

Могу сказать, что нас ожидает не просто зима. Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом тех планов по восстановлению генерации, которые на сегодня существуют, весьма вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся

сказал Кудрицкий.

Кудрицкий сообщил, когда отменят графики отключения электроэнергии19 мая 2024, 20:30 • 28549 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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