Украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии зимой из-за увеличения потребления электроэнергии

Украинцы должны готовиться к тому, что графики отключения света будут применяться не только летом, но и зимой, поскольку в холодное время года потребление электроэнергии растет. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире "Суспильного", передает УНН.

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Он отметил, что украинцы должны на бытовом уровне готовиться к тому, что и летом, и зимой возможны отключения света.

Могу сказать, что нас ожидает не просто зима. Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом тех планов по восстановлению генерации, которые на сегодня существуют, весьма вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся сказал Кудрицкий.

Кудрицкий сообщил, когда отменят графики отключения электроэнергии