Український уряд збільшує компенсації постраждалим на виробництві
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України підвищив щомісячні грошові компенсації для осіб, які постраждали на виробництві та потребують постійного догляду, а також медичних виробів або ліків. Розміри виплат збільшено від 800 до 4000 гривень залежно від потреб.
Уряд України збільшив розміри щомісячної грошової компенсації для людей, які постраждали на виробництві та потребують постійного догляду, а також мають постійну потребу у санітарно-гігієнічних засобах, засобах догляду та одночасно на постійній основі потребують медичних виробів або ліків. Відповідну постанову розробило Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності. Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що до сьогодні, частина потерпілих, особливо з важкими травмами, стикались зі значними витратами на придбання необхідних медвиробів та ліків. Часто це ставало непосильною фінансовою проблемою для родини.
Відтепер, залежно від потреби, ці люди зможуть додатково отримувати:
- 4 000 грн — якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медзасоби;
- 2 000 грн — у разі потреби у постійному сторонньому догляді та одночасно у медзабезпеченні;
- 1 333 грн — при потребі у побутовому догляді та медзасобах;
- 800 грн — якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.
Звертаємо увагу, що тим потерпілим, які вже сьогодні отримують виплати за догляди і натуральну допомогу, повторно звертатися не потрібно. Соціальні працівники найближчим часом відвідають їх за місцем проживання чи перебування, проведуть додаткову оцінку потреб та передадуть необхідну інформацію Пенсійному фонду. А ПФУ своєю чергою нарахує додаткові виплати
У міністерстві також нагадали, що для отримання послуги натуральної допомоги, потерпілий має право самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду.
