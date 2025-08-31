Український уряд збільшує компенсації постраждалим на виробництві

$41.260.00
30 серпня, 16:05 • 10617 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 28097 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 58180 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 73447 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 92450 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 246735 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 105324 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83644 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97802 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 310955 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Вбивство колишнього голови ВР Парубія: стрілок здійснив 4 постріли у груди 30 серпня, 12:27 • 10731 перегляди
У 2014 році Парубій потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО - нардеп Величкович30 серпня, 12:58 • 6560 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: поліція вийшла на слід стрілка - джерела30 серпня, 13:31 • 14381 перегляди
Вбивство ексголови ВР Парубія: поліція розслідує витік відео з місця злочину у TelegramVideo30 серпня, 15:06 • 5474 перегляди
Вбивство нардепа Парубія: стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї30 серпня, 15:19 • 5210 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 86076 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 214414 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 218505 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 310954 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 260899 перегляди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Володимир Гройсман
Нарендра Моді
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 102964 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 235541 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 259096 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 256373 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 236746 перегляди
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Український уряд збільшує компенсації постраждалим на виробництві

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Кабінет Міністрів України підвищив щомісячні грошові компенсації для осіб, які постраждали на виробництві та потребують постійного догляду, а також медичних виробів або ліків. Розміри виплат збільшено від 800 до 4000 гривень залежно від потреб.

Український уряд збільшує компенсації постраждалим на виробництві

Уряд України збільшив розміри щомісячної грошової компенсації для людей, які постраждали на виробництві та потребують постійного догляду, а також мають постійну потребу у санітарно-гігієнічних засобах, засобах догляду та одночасно на постійній основі потребують медичних виробів або ліків. Відповідну постанову розробило Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності. Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що до сьогодні, частина потерпілих, особливо з важкими травмами, стикались зі значними витратами на придбання необхідних медвиробів та ліків. Часто це ставало непосильною фінансовою проблемою для родини. 

Відтепер, залежно від потреби, ці люди зможуть додатково отримувати:

  • 4 000 грн — якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медзасоби;
    • 2 000 грн — у разі потреби у постійному сторонньому догляді та одночасно у медзабезпеченні;
      • 1 333 грн — при потребі у побутовому догляді та медзасобах;
        • 800 грн — якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.

          Звертаємо увагу, що тим потерпілим, які вже сьогодні отримують виплати за догляди і натуральну допомогу, повторно звертатися не потрібно. Соціальні працівники найближчим часом відвідають їх за місцем проживання чи перебування, проведуть додаткову оцінку потреб та передадуть необхідну інформацію Пенсійному фонду. А ПФУ своєю чергою нарахує додаткові виплати 

          - йдеться у дописі відомства.

          У міністерстві також нагадали, що для отримання послуги натуральної допомоги, потерпілий має право самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду. 

          Нагадаємо

          Кабінет міністрів України продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам ще на 6 місяців для вразливих категорій. Зміни стосуються оформлення довідок, виплат дітям-сиротам та вимог щодо перебування за кордоном.

          Стартували виплати за програмою "Пакунок школяра": в Мінсоцполітики нагадали, хто і як може скористатися програмою29.08.25, 23:02 • 4812 переглядiв

          Віта Зеленецька

          СуспільствоЗдоров'я
          Пенсійний фонд України
          Міністерство соціальної політики України
          Україна