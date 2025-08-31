Украинское правительство увеличивает компенсации пострадавшим на производстве

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 10597 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 28052 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 58154 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 73425 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 92433 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 246724 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 105315 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83641 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97796 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 310945 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Убийство бывшего председателя ВР Парубия: стрелок произвел 4 выстрела в грудь30 августа, 12:27 • 10686 просмотра
В 2014 году Парубий попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО - нардеп Величкович30 августа, 12:58 • 6472 просмотра
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники30 августа, 13:31 • 14337 просмотра
Убийство экс-главы ВР Парубия: полиция расследует утечку видео с места преступления в TelegramVideo30 августа, 15:06 • 5404 просмотра
Убийство нардепа Парубия: стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия30 августа, 15:19 • 5136 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 86065 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 214402 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 218498 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 310945 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 260893 просмотра
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 102961 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 235536 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 259091 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 256369 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 236742 просмотра
Украинское правительство увеличивает компенсации пострадавшим на производстве

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Кабинет Министров Украины повысил ежемесячные денежные компенсации для лиц, пострадавших на производстве и нуждающихся в постоянном уходе, а также медицинских изделиях или лекарствах. Размеры выплат увеличены от 800 до 4000 гривен в зависимости от потребностей.

Украинское правительство увеличивает компенсации пострадавшим на производстве

Правительство Украины увеличило размеры ежемесячной денежной компенсации для людей, пострадавших на производстве и нуждающихся в постоянном уходе, а также имеющих постоянную потребность в санитарно-гигиенических средствах, средствах ухода и одновременно на постоянной основе нуждающихся в медицинских изделиях или лекарствах. Соответствующее постановление разработало Министерство социальной политики, семьи и единства. Об этом информирует Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, передает УНН.  

Детали

Отмечается, что до сегодняшнего дня часть пострадавших, особенно с тяжелыми травмами, сталкивались со значительными расходами на приобретение необходимых медизделий и лекарств. Часто это становилось непосильной финансовой проблемой для семьи. 

Отныне, в зависимости от потребности, эти люди смогут дополнительно получать:

  • 4 000 грн — если нужен специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медсредства;
    • 2 000 грн — в случае потребности в постоянном постороннем уходе и одновременно в медобеспечении;
      • 1 333 грн — при потребности в бытовом уходе и медсредствах;
        • 800 грн — если постоянно нужны санитарно-гигиенические средства и лекарства или медицинские изделия.

          Обращаем внимание, что тем пострадавшим, которые уже сегодня получают выплаты за уход и натуральную помощь, повторно обращаться не нужно. Социальные работники в ближайшее время посетят их по месту жительства или пребывания, проведут дополнительную оценку потребностей и передадут необходимую информацию Пенсионному фонду. А ПФУ в свою очередь начислит дополнительные выплаты 

          - говорится в сообщении ведомства.

          В министерстве также напомнили, что для получения услуги натуральной помощи, пострадавший имеет право самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда. 

          Напомним

          Кабинет министров Украины продлил выплаты внутренне перемещенным лицам еще на 6 месяцев для уязвимых категорий. Изменения касаются оформления справок, выплат детям-сиротам и требований по пребыванию за границей.

          Стартовали выплаты по программе "Пакет школьника": в Минсоцполитики напомнили, кто и как может воспользоваться программой29.08.25, 23:02 • 4812 просмотров

          Вита Зеленецкая

