Украинское правительство увеличивает компенсации пострадавшим на производстве
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины повысил ежемесячные денежные компенсации для лиц, пострадавших на производстве и нуждающихся в постоянном уходе, а также медицинских изделиях или лекарствах. Размеры выплат увеличены от 800 до 4000 гривен в зависимости от потребностей.
Правительство Украины увеличило размеры ежемесячной денежной компенсации для людей, пострадавших на производстве и нуждающихся в постоянном уходе, а также имеющих постоянную потребность в санитарно-гигиенических средствах, средствах ухода и одновременно на постоянной основе нуждающихся в медицинских изделиях или лекарствах. Соответствующее постановление разработало Министерство социальной политики, семьи и единства. Об этом информирует Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что до сегодняшнего дня часть пострадавших, особенно с тяжелыми травмами, сталкивались со значительными расходами на приобретение необходимых медизделий и лекарств. Часто это становилось непосильной финансовой проблемой для семьи.
Отныне, в зависимости от потребности, эти люди смогут дополнительно получать:
- 4 000 грн — если нужен специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медсредства;
- 2 000 грн — в случае потребности в постоянном постороннем уходе и одновременно в медобеспечении;
- 1 333 грн — при потребности в бытовом уходе и медсредствах;
- 800 грн — если постоянно нужны санитарно-гигиенические средства и лекарства или медицинские изделия.
Обращаем внимание, что тем пострадавшим, которые уже сегодня получают выплаты за уход и натуральную помощь, повторно обращаться не нужно. Социальные работники в ближайшее время посетят их по месту жительства или пребывания, проведут дополнительную оценку потребностей и передадут необходимую информацию Пенсионному фонду. А ПФУ в свою очередь начислит дополнительные выплаты
В министерстве также напомнили, что для получения услуги натуральной помощи, пострадавший имеет право самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.
Напомним
Кабинет министров Украины продлил выплаты внутренне перемещенным лицам еще на 6 месяцев для уязвимых категорий. Изменения касаются оформления справок, выплат детям-сиротам и требований по пребыванию за границей.
