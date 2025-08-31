Украинское правительство увеличивает компенсации пострадавшим на производстве

Кабинет Министров Украины повысил ежемесячные денежные компенсации для лиц, пострадавших на производстве и нуждающихся в постоянном уходе, а также медицинских изделиях или лекарствах. Размеры выплат увеличены от 800 до 4000 гривен в зависимости от потребностей.