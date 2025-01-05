Українські представники санного спорту вибороли історичну нагороду

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 • 28568 перегляди

Українська команда з санного спорту виборола бронзову медаль у командній естафеті на етапі Кубка світу в Сігулді. До складу команди увійшли шість спортсменів, які змагались в одномісних та двомісних санях.

Спортсмени завоювали бронзову медаль у командній естафеті на етапі Кубка світу в Сігулді, Латвія.

Передає УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Вперше за 16 років українська головна команда з санного спорту здобула бронзову медаль - подія відбулась у рамках Кубка світу в естафеті, що проходив в латвійському місті Сігулда.

Бронзовими призерами у командній естафеті на етапі Кубка світу в латвійський Сігулді стали: Юліанна Туницька (одномісні сани), Андрій Мандзій (одномісні сани), Ігор Гой і Назарій Качмар (двомісні сани) та Олена Стецків і Олександра Мох (двомісні сани)

- пише пресслужба Мінмолодьспорту.

Нагадаємо

Анна Максименко здобула золоту медаль на Кубку світу з фехтування на шпагах в Удіне. У фіналі українка перемогла першу ракетку юніорського рейтингу Ліхі Мачульскі зі США з рахунком 15:14.

Марк Куліш виборов третє місце на змаганнях Edusport Trophy в Румунії, набравши 143.29 бала. Після короткої програми спортсмен був четвертим, але завдяки високому результату у довільній програмі піднявся на третю сходинку.

Третє золото за день: збірна України виграла в естафеті з плавання на Паралімпіаді-202404.09.24, 22:04 • 21167 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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