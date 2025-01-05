Українські представники санного спорту вибороли історичну нагороду

Спортсмени завоювали бронзову медаль у командній естафеті на етапі Кубка світу в Сігулді, Латвія.

Передає УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Вперше за 16 років українська головна команда з санного спорту здобула бронзову медаль - подія відбулась у рамках Кубка світу в естафеті, що проходив в латвійському місті Сігулда.

Бронзовими призерами у командній естафеті на етапі Кубка світу в латвійський Сігулді стали: Юліанна Туницька (одномісні сани), Андрій Мандзій (одномісні сани), Ігор Гой і Назарій Качмар (двомісні сани) та Олена Стецків і Олександра Мох (двомісні сани)