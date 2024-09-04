Третє золото за день: збірна України виграла в естафеті з плавання на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Українська команда стала чемпіоном у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем на Паралімпійських іграх-2024. Це третя золота медаль України за день і п'ята нагорода в плаванні на цих змаганнях.
Збірна України з плавання стала чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем, передає УНН із посиланням на Суспільне Спорт.
У фінальному запливу українці вирвали золоту нагороду на останньому етапі,
Додамо
Естафета 4х100 метрів вільним стилем у класі спортсменів з сумою 49 очок замикала програму вечірньої сесії сьомого змагального дня Паралімпіади-2024 у плаванні. До неї українці підходили, виборовши чотири нагороди. Дві з них були завойовані учасниками естафети: Анна Стеценко стала срібною призеркою 100-метрівки вільним стилем, а Ярослав Денисенко на цій же дистанції — чемпіоном.
За даними видання, це вже третя золота нагорода України за день.