Третье золото за день: сборная Украины выиграла в эстафете по плаванию на Паралимпиаде-2024

Сборная Украины по плаванию стала чемпионом Паралимпийских игр-2024 в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем, передает УНН со ссылкой на Суспільне Спорт.

В финальном заплыве украинцы вырвали золотую награду на последнем этапе,

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Эстафета 4х100 метров вольным стилем в классе спортсменов с суммой 49 очков замыкала программу вечерней сессии седьмого соревновательного дня Паралимпиады-2024 в плавании. К ней украинцы подходили, завоевав четыре награды. Две из них были завоеваны участниками эстафеты: Анна Стеценко стала серебряным призером 100-метровки вольным стилем, а Ярослав Денисенко на этой же дистанции - чемпионом.

По данным издания, это уже третья золотая награда Украины за день.