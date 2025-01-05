Украинские представители санного спорта завоевали историческую награду
Киев • УНН
Украинская команда по санному спорту завоевала бронзовую медаль в командной эстафете на этапе Кубка мира в Сигулде. В состав команды вошли шесть спортсменов, которые соревновались в одноместных и двухместных санях.
Спортсмены завоевали бронзовую медаль в командной эстафете на этапе Кубка мира в Сигулде, Латвия.
Передает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Впервые за 16 лет украинская главная команда по санному спорту завоевала бронзовую медаль - событие состоялось в рамках Кубка мира в эстафете, который проходил в латвийском городе Сигулда.
Бронзовыми призерами в командной эстафете на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде 🇱🇻 стали: Юлианна Туницкая (одноместные сани), Андрей Мандзий (одноместные сани), Игорь Гой и Назарий Качмар (двухместные сани) и Елена Стецкив и Александра Мох (двухместные сани)
Напомним,
Анна Максименко завоевала золотую медаль на Кубке мира по фехтованию на шпагах в Удине. В финале украинка победила первую ракетку юниорского рейтинга Лихи Мачульски из США со счетом 15:14.
Марк Кулиш завоевал третье место на соревнованиях Edusport Trophy в Румынии, набрав 143.29 балла. После короткой программы спортсмен был четвертым, но благодаря высокому результату в произвольной программе поднялся на третью строчку.
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