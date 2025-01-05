Украинские представители санного спорта завоевали историческую награду

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 132174 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 275531 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 252354 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 349043 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 193315 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 172804 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 134886 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 122025 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 134447 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 163231 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Израиль сообщил об очередном перехваченном ракетном ударе из Йемена

Израиль сообщил об очередном перехваченном ракетном ударе из Йемена

 • 33882 просмотра
«Курщина, хорошие новости": военнослужащие ВСУ начали наступление в отдельных районах рф

«Курщина, хорошие новости": военнослужащие ВСУ начали наступление в отдельных районах рф

 • 56259 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: сообщают об угрозе баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: сообщают об угрозе баллистики

 • 48723 просмотра
«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

 • 53785 просмотра
В ЦПД отмечают многочисленные манипуляции рф на тему заявлений госсекретаря Блинкена

В ЦПД отмечают многочисленные манипуляции рф на тему заявлений госсекретаря Блинкена

 • 42436 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 139079 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 275531 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 153797 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 349043 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 220870 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

18:58 • 2744 просмотра
Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

18:25 • 5751 просмотра
«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

 • 53785 просмотра
Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

 • 98089 просмотра
Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

 • 100338 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Украинские представители санного спорта завоевали историческую награду

Украинские представители санного спорта завоевали историческую награду

Киев  •  УНН

 • 7880 просмотра

Read in English

Украинская команда по санному спорту завоевала бронзовую медаль в командной эстафете на этапе Кубка мира в Сигулде. В состав команды вошли шесть спортсменов, которые соревновались в одноместных и двухместных санях.

Спортсмены завоевали бронзовую медаль в командной эстафете на этапе Кубка мира в Сигулде, Латвия.

Передает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Впервые за 16 лет украинская главная команда по санному спорту завоевала бронзовую медаль - событие состоялось в рамках Кубка мира в эстафете, который проходил в латвийском городе Сигулда.

Бронзовыми призерами в командной эстафете на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде 🇱🇻 стали: Юлианна Туницкая (одноместные сани), Андрей Мандзий (одноместные сани), Игорь Гой и Назарий Качмар (двухместные сани) и Елена Стецкив и Александра Мох (двухместные сани)

- пишет пресс-служба Минмолодежьспорта.

Напомним,

Анна Максименко завоевала золотую медаль на Кубке мира по фехтованию на шпагах в Удине. В финале украинка победила первую ракетку юниорского рейтинга Лихи Мачульски из США со счетом 15:14.

Марк Кулиш завоевал третье место на соревнованиях Edusport Trophy в Румынии, набрав 143.29 балла. После короткой программы спортсмен был четвертым, но благодаря высокому результату в произвольной программе поднялся на третью строчку.

Третье золото за день: сборная Украины выиграла в эстафете по плаванию на Паралимпиаде-20244 сент. 2024, 19:04 • 21035 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
latviyaЛатвия
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина