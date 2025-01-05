Українка стала переможницею юніорського Кубка світу з фехтування на шпагах
Київ • УНН
Анна Максименко здобула золоту медаль на Кубку світу з фехтування на шпагах в Удіне. У фіналі українка перемогла першу ракетку юніорського рейтингу Ліхі Мачульскі зі США з рахунком 15:14.
Фехтувальниця Анна Максименко вирвала перемогу у першого номера юніорського світового рейтингу Ліхі Мачульскі зі США — 15:14. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінмолодьспорту.
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Львів'янка Анна Максименко здобула золоту медаль на Кубку світу з фехтування на шпагах в італійському місті Удіне.
Із "золота" розпочинають новий рік українські фехтувальники.
Зазначається, що у фінальному протистоянні особистого турніру Анна Максименко здобула перемогу у першого номера юніорського світового рейтингу Ліхі Мачульскі зі США — 15:14.
Для українки це вже четверта в кар’єрі особиста медаль юніорського Кубка світу і третя найвищого гатунку.
Нагадаємо
УНН передавав, що у грудні 2024 року Анна Максименко здобула золото на етапі юніорського Кубка світу з фехтування в Бургосі. У фіналі українка перемогла польську спортсменку Грету Гахалі з рахунком 15:7.