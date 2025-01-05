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Українка стала переможницею юніорського Кубка світу з фехтування на шпагах

Українка стала переможницею юніорського Кубка світу з фехтування на шпагах

Київ • УНН

 • 33226 перегляди

Анна Максименко здобула золоту медаль на Кубку світу з фехтування на шпагах в Удіне. У фіналі українка перемогла першу ракетку юніорського рейтингу Ліхі Мачульскі зі США з рахунком 15:14.

Фехтувальниця Анна Максименко вирвала перемогу у першого номера юніорського світового рейтингу Ліхі Мачульскі зі США — 15:14. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінмолодьспорту.

Деталі

Львів'янка Анна Максименко здобула золоту медаль на Кубку світу з фехтування на шпагах в італійському місті Удіне.

Із "золота" розпочинають новий рік українські фехтувальники. 

- ідеться у дописі Міністерства молоді та спорту України

Зазначається, що у фінальному протистоянні особистого турніру Анна Максименко здобула перемогу у першого номера юніорського світового рейтингу Ліхі Мачульскі зі США — 15:14.

Для українки це вже четверта в кар’єрі особиста медаль юніорського Кубка світу і третя найвищого гатунку.

Нагадаємо

УНН передавав, що у грудні 2024 року Анна Максименко здобула золото на етапі юніорського Кубка світу з фехтування в Бургосі. У фіналі українка перемогла польську спортсменку Грету Гахалі з рахунком 15:7.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Спорт
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