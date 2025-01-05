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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинка стала победительницей юниорского Кубка мира по фехтованию на шпагах

Украинка стала победительницей юниорского Кубка мира по фехтованию на шпагах

Киев  •  УНН

 • 2448 просмотра

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Анна Максименко завоевала золотую медаль на Кубке мира по фехтованию на шпагах в Удине. В финале украинка победила первую ракетку юниорского рейтинга Лихи Мачульски из США со счетом 15:14.

Фехтовальщица Анна Максименко вырвала победу у первого номера юниорского мирового рейтинга Лихи Мачульски из США - 15:14. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минмолодежьспорта.

Детали

Львовянка Анна Максименко завоевала золотую медаль на Кубке мира по фехтованию на шпагах в итальянском городе Удине.

С «золота» начинают новый год украинские фехтовальщики. 

- говорится в заметке Министерства молодежи и спорта Украины

Отмечается, что в финальном противостоянии личного турнира Анна Максименко одержала победу у первого номера юниорского мирового рейтинга Лихи Мачульски из США - 15:14.

Для украинки это уже четвертая в карьере личная медаль юниорского Кубка мира и третья высшей пробы.

Напомним

УНН передавал, что в декабре 2024 года Анна Максименко завоевала золото на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Бургосе. В финале украинка победила польскую спортсменку Грету Гахали со счетом 15:7.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
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