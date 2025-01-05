Украинка стала победительницей юниорского Кубка мира по фехтованию на шпагах
Киев • УНН
Анна Максименко завоевала золотую медаль на Кубке мира по фехтованию на шпагах в Удине. В финале украинка победила первую ракетку юниорского рейтинга Лихи Мачульски из США со счетом 15:14.
Фехтовальщица Анна Максименко вырвала победу у первого номера юниорского мирового рейтинга Лихи Мачульски из США - 15:14. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минмолодежьспорта.
Детали
Львовянка Анна Максименко завоевала золотую медаль на Кубке мира по фехтованию на шпагах в итальянском городе Удине.
С «золота» начинают новый год украинские фехтовальщики.
Отмечается, что в финальном противостоянии личного турнира Анна Максименко одержала победу у первого номера юниорского мирового рейтинга Лихи Мачульски из США - 15:14.
Для украинки это уже четвертая в карьере личная медаль юниорского Кубка мира и третья высшей пробы.
Напомним
УНН передавал, что в декабре 2024 года Анна Максименко завоевала золото на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Бургосе. В финале украинка победила польскую спортсменку Грету Гахали со счетом 15:7.