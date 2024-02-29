Українські хакери атакували найбільший російський інтернет-портал Mail.ru
Київ • УНН
Українські хакери атакували найбільший російський інтернет-портал Mail.ru, порушивши доступ до електронних поштових скриньок деяких вітчизняних і всіх іноземних користувачів.
Завдяки атакам українського кібервійська безоплатний сервіс електронної пошти Mail.ru тимчасово не працює. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, пише УНН.
Деталі
Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам українського кібервійська.
Наразі усі користувачі, які перебувають поза територією рф, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів.
Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів
Нагадаємо
Українські кіберфахівці знищили ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting, яка надавала інформаційні системи російським військово-промисловим підприємствам.
Це завдало значної шкоди і порушило роботу десятків ключових російських оборонних компаній.
Кібератака на Сили оборони: хакери через Signal розсилали військовим шкідливий код26.02.24, 16:41 • 25973 перегляди