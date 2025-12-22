$42.250.09
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
14:35
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
14:00
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рф
13:06
Індекс "Олів'є": вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
22 грудня, 11:25
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
22 грудня, 10:33
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
14:35
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 23950 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 59727 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 81712 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 116113 перегляди
Українська переговорна група повертається із Маямі, ранком буду мати деталі - Зеленський

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Президент Володимир Зеленський очікує на повернення української переговорної групи з Маямі, щоб отримати деталі зустрічі. Він повідомив про наявність 20 пунктів мирного плану, рамкового документа щодо гарантій безпеки між Україною, Європою та США, а також окремого документа між Україною та США.

Українська переговорна група повертається із Маямі, ранком буду мати деталі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська переговорна група вночі повернеться з Маямі, і вже зранку він матиме деталі зустрічі, передає УНН

Наша головна мета - справедливий мир і закінчення війни. Поки що є війна. Але ми робимо все для того, щоб саме на дипломатичному шляху у нас була перемога, як мінімум на дипломатичному шляху. Це для того, щоб зберегти можна більше наших героїчних військових наших бійців. Іде процес дипломатичний. Зараз повертається наша група із Маямі, вони будуть вночі, зранку буду мати деталі. На мій погляд, все можливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів, вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально, але цей план є 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що є рамковий документ щодо гарантій безпеки між Україною, Європою та США, а також окремий документ між Україною та США. 

Двосторонні гарантії безпеки. Саме їх ми бачимо. Повинно бути розглянуто в Конгресі США з деякими деталями і додатками закритими. Ми не будемо про це говорити детально, але я бачив, знову таки, перші напрацювання і там майже 90%, якщо чесно, саме тих додатків, які для нас важливі, на що може розраховувати наша армія і Україна, після підписання таких гарантій, наскільки сильними ми можемо бути. І виглядає все це сьогодні достатньо достойно 

- додав Зеленський. 

За його словами, це поки що напрацювання українських військових. 

Радує, що не тільки нашої сторони. Чому? Тому що коли ці напрацювання тільки з нашого боку, ви знаєте, ми багато всього хочемо, а потім не факт, що все це станеться. А тут важливо, що це напрацювання і наше, і США. Це говорить про те, що ми дуже близькі до реального результату. А також напрацьований перший драфт договору про відновлення України, економічна така стратегія. Тобто, в принципі, базовий блок всіх документів, на мій погляд, готовий. Є деякі речі, на що ми, напевно, не готові. І є речі, впевнений, на що не готові росіяни. Американці залишились зараз на перемовини з цією стороною, з представниками росії. Вони будуть розмовляти і потім ми отримаємо від них фідбек. Від нас вони всю інформацію отримали. Я думаю, що не впевнений, що ми готові поки що до публічної дискусії, тому що США просять - поки не узгоджені ті чи інші формати документів - не йти в публічність з цими документами 

- зазначив Президент. 

Нагадаємо 

Українська переговорна команда у Флориді детально опрацьовує кожен пункт документів про закінчення війни, про гарантії безпеки та відбудову України, обговорюють також можливі часові рамки тих чи інших рішень.

Павло Башинський

