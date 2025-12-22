Українська переговорна група повертається із Маямі, ранком буду мати деталі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська переговорна група вночі повернеться з Маямі, і вже зранку він матиме деталі зустрічі, передає УНН.

Наша головна мета - справедливий мир і закінчення війни. Поки що є війна. Але ми робимо все для того, щоб саме на дипломатичному шляху у нас була перемога, як мінімум на дипломатичному шляху. Це для того, щоб зберегти можна більше наших героїчних військових наших бійців. Іде процес дипломатичний. Зараз повертається наша група із Маямі, вони будуть вночі, зранку буду мати деталі. На мій погляд, все можливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів, вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально, але цей план є

Він зазначив, що є рамковий документ щодо гарантій безпеки між Україною, Європою та США, а також окремий документ між Україною та США.

Двосторонні гарантії безпеки. Саме їх ми бачимо. Повинно бути розглянуто в Конгресі США з деякими деталями і додатками закритими. Ми не будемо про це говорити детально, але я бачив, знову таки, перші напрацювання і там майже 90%, якщо чесно, саме тих додатків, які для нас важливі, на що може розраховувати наша армія і Україна, після підписання таких гарантій, наскільки сильними ми можемо бути. І виглядає все це сьогодні достатньо достойно

За його словами, це поки що напрацювання українських військових.

Радує, що не тільки нашої сторони. Чому? Тому що коли ці напрацювання тільки з нашого боку, ви знаєте, ми багато всього хочемо, а потім не факт, що все це станеться. А тут важливо, що це напрацювання і наше, і США. Це говорить про те, що ми дуже близькі до реального результату. А також напрацьований перший драфт договору про відновлення України, економічна така стратегія. Тобто, в принципі, базовий блок всіх документів, на мій погляд, готовий. Є деякі речі, на що ми, напевно, не готові. І є речі, впевнений, на що не готові росіяни. Американці залишились зараз на перемовини з цією стороною, з представниками росії. Вони будуть розмовляти і потім ми отримаємо від них фідбек. Від нас вони всю інформацію отримали. Я думаю, що не впевнений, що ми готові поки що до публічної дискусії, тому що США просять - поки не узгоджені ті чи інші формати документів - не йти в публічність з цими документами