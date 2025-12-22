Украинская переговорная группа возвращается из Майами, утром буду иметь детали - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская переговорная группа ночью вернется из Майами, и уже утром он будет иметь детали встречи, передает УНН.

Наша главная цель – справедливый мир и окончание войны. Пока есть война. Но мы делаем все для того, чтобы именно на дипломатическом пути у нас была победа, как минимум на дипломатическом пути. Это для того, чтобы сохранить можно больше наших героических военных наших бойцов. Идет процесс дипломатический. Сейчас возвращается наша группа из Майами, они будут ночью, утром буду иметь детали. На мой взгляд, все возможное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально, но этот план есть

Он отметил, что есть рамочный документ по гарантиям безопасности между Украиной, Европой и США, а также отдельный документ между Украиной и США.

Двусторонние гарантии безопасности. Именно их мы видим. Должно быть рассмотрено в Конгрессе США с некоторыми деталями и закрытыми приложениями. Мы не будем об этом говорить подробно, но я видел, опять-таки, первые наработки и там почти 90%, если честно, именно тех приложений, которые для нас важны, на что может рассчитывать наша армия и Украина, после подписания таких гарантий, насколько сильными мы можем быть. И выглядит все это сегодня достаточно достойно

По его словам, это пока наработки украинских военных.

Радует, что не только нашей стороны. Почему? Потому что когда эти наработки только с нашей стороны, вы знаете, мы много всего хотим, а потом не факт, что все это произойдет. А здесь важно, что это наработки и наше, и США. Это говорит о том, что мы очень близки к реальному результату. А также наработан первый драфт договора о восстановлении Украины, экономическая такая стратегия. То есть, в принципе, базовый блок всех документов, на мой взгляд, готов. Есть некоторые вещи, на что мы, наверное, не готовы. И есть вещи, уверен, на что не готовы россияне. Американцы остались сейчас на переговоры с этой стороной, с представителями россии. Они будут разговаривать и потом мы получим от них фидбек. От нас они всю информацию получили. Я думаю, что не уверен, что мы готовы пока к публичной дискуссии, потому что США просят - пока не согласованы те или иные форматы документов - не идти в публичность с этими документами