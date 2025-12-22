$42.250.09
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 13568 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 12943 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 15285 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 18238 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 18426 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 19086 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17222 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13204 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12335 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
Украинская переговорная группа возвращается из Майами, утром буду иметь детали - Зеленский

Киев

 160 просмотра

Президент Владимир Зеленский ожидает возвращения украинской переговорной группы из Майами, чтобы получить детали встречи. Он сообщил о наличии 20 пунктов мирного плана, рамочного документа по гарантиям безопасности между Украиной, Европой и США, а также отдельного документа между Украиной и США.

Украинская переговорная группа возвращается из Майами, утром буду иметь детали - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская переговорная группа ночью вернется из Майами, и уже утром он будет иметь детали встречи, передает УНН

Наша главная цель – справедливый мир и окончание войны. Пока есть война. Но мы делаем все для того, чтобы именно на дипломатическом пути у нас была победа, как минимум на дипломатическом пути. Это для того, чтобы сохранить можно больше наших героических военных наших бойцов. Идет процесс дипломатический. Сейчас возвращается наша группа из Майами, они будут ночью, утром буду иметь детали. На мой взгляд, все возможное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально, но этот план есть 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что есть рамочный документ по гарантиям безопасности между Украиной, Европой и США, а также отдельный документ между Украиной и США. 

Двусторонние гарантии безопасности. Именно их мы видим. Должно быть рассмотрено в Конгрессе США с некоторыми деталями и закрытыми приложениями. Мы не будем об этом говорить подробно, но я видел, опять-таки, первые наработки и там почти 90%, если честно, именно тех приложений, которые для нас важны, на что может рассчитывать наша армия и Украина, после подписания таких гарантий, насколько сильными мы можем быть. И выглядит все это сегодня достаточно достойно 

- добавил Зеленский. 

По его словам, это пока наработки украинских военных. 

Радует, что не только нашей стороны. Почему? Потому что когда эти наработки только с нашей стороны, вы знаете, мы много всего хотим, а потом не факт, что все это произойдет. А здесь важно, что это наработки и наше, и США. Это говорит о том, что мы очень близки к реальному результату. А также наработан первый драфт договора о восстановлении Украины, экономическая такая стратегия. То есть, в принципе, базовый блок всех документов, на мой взгляд, готов. Есть некоторые вещи, на что мы, наверное, не готовы. И есть вещи, уверен, на что не готовы россияне. Американцы остались сейчас на переговоры с этой стороной, с представителями россии. Они будут разговаривать и потом мы получим от них фидбек. От нас они всю информацию получили. Я думаю, что не уверен, что мы готовы пока к публичной дискуссии, потому что США просят - пока не согласованы те или иные форматы документов - не идти в публичность с этими документами 

- отметил Президент. 

Напомним 

Украинская переговорная команда во Флориде детально прорабатывает каждый пункт документов об окончании войны, о гарантиях безопасности и восстановлении Украины, обсуждают также возможные временные рамки тех или иных решений.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида