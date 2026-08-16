Українка Таїсія Онофрійчук виборола срібло чемпіонату світу з художньої гімнастики
Київ • УНН
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу у Франкфурті-на-Майні у вправі з булавами. Вона поступилася болгарці Стіліяні Ніколовій лише 0,100 бала.
Українка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль чемпіонату світу з художньої гімнастики у вправі з булавами, передає УНН із посиланням на НОК.
Деталі
На чемпіонаті світу з художньої гімнастики у німецькому Франкфурті-на-Майні Таїсія Онофрійчук здобула ще одну нагороду для збірної України — "срібло" у вправі із булавами.
За свій виступ українка отримала 30.050 бала, поступившись переможниці Стіліяні Ніколовій із Болгарії (30.150) лише 0.100 бала.
У НОК додали, що це вже друга медаль Таїсії на цій світовій першості. Раніше вона виборола "золото" у фіналі з обручем, а також посіла четверте місце в особистому багатоборстві.
Українка Онофрійчук виборола золото на ЧС з художньої гімнастики16.08.26, 17:09 • 1604 перегляди