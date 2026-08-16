Українка Таїсія Онофрійчук виборола срібло чемпіонату світу з художньої гімнастики

Українка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль чемпіонату світу з художньої гімнастики у вправі з булавами, передає УНН із посиланням на НОК.

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На чемпіонаті світу з художньої гімнастики у німецькому Франкфурті-на-Майні Таїсія Онофрійчук здобула ще одну нагороду для збірної України — "срібло" у вправі із булавами.

За свій виступ українка отримала 30.050 бала, поступившись переможниці Стіліяні Ніколовій із Болгарії (30.150) лише 0.100 бала.

У НОК додали, що це вже друга медаль Таїсії на цій світовій першості. Раніше вона виборола "золото" у фіналі з обручем, а також посіла четверте місце в особистому багатоборстві.

Українка Онофрійчук виборола золото на ЧС з художньої гімнастики