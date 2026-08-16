Украинка Таисия Онофрийчук завоевала серебро чемпионата мира по художественной гимнастике
Киев • УНН
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала серебряную медаль на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне в упражнении с булавами. Она уступила болгарке Стилияне Николовой лишь 0,100 балла.
Украинка Таисия Онофрийчук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнении с булавами, передает УНН со ссылкой на НОК.
Детали
На чемпионате мира по художественной гимнастике в немецком Франкфурте-на-Майне Таисия Онофрийчук завоевала еще одну награду для сборной Украины — «серебро» в упражнении с булавами.
За свое выступление украинка получила 30.050 балла, уступив победительнице Стилиане Николовой из Болгарии (30.150) всего 0.100 балла.
В НОК добавили, что это уже вторая медаль Таисии на этом мировом первенстве. Ранее она завоевала «золото» в финале с обручем, а также заняла четвертое место в личном многоборье.
Украинка Онофрийчук завоевала золото на ЧМ по художественной гимнастике16.08.26, 17:09 • 2906 просмотров