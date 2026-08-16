Украинка Таисия Онофрийчук завоевала серебро чемпионата мира по художественной гимнастике

Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?

Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?

Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?

Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?

Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение

Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение

Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение

Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение