Україні потрібна повноцінна військова юстиція - заступник Генпрокурора
Київ • УНН
Андрій Лещенко наголосив на необхідності відновлення системи військової юстиції в Україні. Це допоможе ефективніше розслідувати воєнні злочини та забезпечити права військових.
Заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко взяв участь у форумі з військового права. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
Деталі
Захід відбувся 10 вересня: Лещенко звернув увагу на необхідності комплексного відновлення системи військової юстиції в Україні. Він заявив, що з 2014 року, попри російську агресію, в Україні відсутня повноцінна вертикаль військової юстиції.
Це ускладнює фіксацію та розслідування воєнних злочинів. У даному контексті важливо привести українське законодавство у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема щодо кваліфікації воєнних злочинів, зазначив Лещенко.
Він вважає, що лише комплексний підхід забезпечить належний рівень військової дисципліни, ефективне забезпечення і захист прав військовослужбовців.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що з 1 вересня представники ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення, зобов'язані використовувати нагрудні боді-камери. Записи з камер зберігаються на захищеному сервері Військової служби правопорядку ЗСУ.