Ексклюзив
09:51
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Україні потрібна повноцінна військова юстиція - заступник Генпрокурора

Київ

 6 перегляди

Андрій Лещенко наголосив на необхідності відновлення системи військової юстиції в Україні. Це допоможе ефективніше розслідувати воєнні злочини та забезпечити права військових.

Україні потрібна повноцінна військова юстиція - заступник Генпрокурора

Заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко взяв участь у форумі з військового права. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Деталі

Захід відбувся 10 вересня: Лещенко звернув увагу на необхідності комплексного відновлення системи військової юстиції в Україні. Він заявив, що з 2014 року, попри російську агресію, в Україні відсутня повноцінна вертикаль військової юстиції.

Це ускладнює фіксацію та розслідування воєнних злочинів. У даному контексті важливо привести українське законодавство у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема щодо кваліфікації воєнних злочинів, зазначив Лещенко.

Він вважає, що лише комплексний підхід забезпечить належний рівень військової дисципліни, ефективне забезпечення і захист прав військовослужбовців.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що з 1 вересня представники ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення, зобов'язані використовувати нагрудні боді-камери. Записи з камер зберігаються на захищеному сервері Військової служби правопорядку ЗСУ.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика