Эксклюзив
09:51 • 78 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 1716 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 12143 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 30144 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 41294 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 91777 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 49528 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47348 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43318 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 83803 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Украине нужна полноценная военная юстиция - заместитель Генпрокурора

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Андрей Лещенко подчеркнул необходимость восстановления системы военной юстиции в Украине. Это поможет эффективнее расследовать военные преступления и обеспечить права военных.

Украине нужна полноценная военная юстиция - заместитель Генпрокурора

Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко принял участие в форуме по военному праву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Детали

Мероприятие состоялось 10 сентября: Лещенко обратил внимание на необходимость комплексного восстановления системы военной юстиции в Украине. Он заявил, что с 2014 года, несмотря на российскую агрессию, в Украине отсутствует полноценная вертикаль военной юстиции.

Это усложняет фиксацию и расследование военных преступлений. В данном контексте важно привести украинское законодательство в соответствие с международными стандартами, в частности по квалификации военных преступлений, отметил Лещенко.

Он считает, что только комплексный подход обеспечит надлежащий уровень военной дисциплины, эффективное обеспечение и защиту прав военнослужащих.

Напомним

Ранее УНН писал, что с 1 сентября представители ТЦК и СП, работающие в группах оповещения, обязаны использовать нагрудные боди-камеры. Записи с камер хранятся на защищенном сервере Военной службы правопорядка ВСУ.

Евгений Устименко

