Украине нужна полноценная военная юстиция - заместитель Генпрокурора
Киев • УНН
Андрей Лещенко подчеркнул необходимость восстановления системы военной юстиции в Украине. Это поможет эффективнее расследовать военные преступления и обеспечить права военных.
Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко принял участие в форуме по военному праву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
Детали
Мероприятие состоялось 10 сентября: Лещенко обратил внимание на необходимость комплексного восстановления системы военной юстиции в Украине. Он заявил, что с 2014 года, несмотря на российскую агрессию, в Украине отсутствует полноценная вертикаль военной юстиции.
Это усложняет фиксацию и расследование военных преступлений. В данном контексте важно привести украинское законодательство в соответствие с международными стандартами, в частности по квалификации военных преступлений, отметил Лещенко.
Он считает, что только комплексный подход обеспечит надлежащий уровень военной дисциплины, эффективное обеспечение и защиту прав военнослужащих.
Напомним
