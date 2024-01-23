Україні необхідно вирішити проблему нестачі артилерії – Умєров

Україні необхідно розв'язувати проблему із нестачею артилерії, та зберегти вже наявну мережу ППО. Про це сказав Міністр оборони України Рустем Умєров у заключному слові на зустрічі Контактної групи з оборони України, передає УНН.

Нам потрібно вирішити проблему нестачі артилерії. Нам потрібні запасні частини та технічне обслуговування, щоб обладнання працювало. Наші війська потребують постійної підготовки. І абсолютно важливо, щоб ми зберегли нашу мережу ППО. Це рятівний, життєво важливий пріоритет. Дякуємо за цінні пакети допомоги. З вашою підтримкою бойовий дух України не зломити.