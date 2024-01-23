Україні необхідно вирішити проблему нестачі артилерії – Умєров
Київ • УНН
Україні необхідно розв'язувати проблему із нестачею артилерії, та зберегти вже наявну мережу ППО. Про це сказав Міністр оборони України Рустем Умєров у заключному слові на зустрічі Контактної групи з оборони України,
Україні необхідно розв'язувати проблему із нестачею артилерії, та зберегти вже наявну мережу ППО. Про це сказав Міністр оборони України Рустем Умєров у заключному слові на зустрічі Контактної групи з оборони України, передає УНН.
Нам потрібно вирішити проблему нестачі артилерії. Нам потрібні запасні частини та технічне обслуговування, щоб обладнання працювало. Наші війська потребують постійної підготовки. І абсолютно важливо, щоб ми зберегли нашу мережу ППО. Це рятівний, життєво важливий пріоритет. Дякуємо за цінні пакети допомоги. З вашою підтримкою бойовий дух України не зломити.
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Раніше Міністр оборони США Ллойд Остін заперечив чутки будь-якого нецільового використання або незаконної передачі наданої Україні американської зброї третім особам. Він наголосив, що Україна використовує надану зброю для самозахисту від російської агресії.
А також зазначив, що союзники повинні зосередитись не лише на безпосередніх потребах України на полі бою, а й на довгостроковій допомозі з підтримки та модернізації Сил оборони України.
Рамштайн-18: Остін закликав "копати глибше" для надання Україні більше засобів ППО та перехоплення23.01.24, 16:00 • 25009 переглядiв