Украине необходимо решить проблему нехватки артиллерии - Умеров

Украине необходимо решать проблему с нехваткой артиллерии, и сохранить уже имеющуюся сеть ПВО. Об этом сказал Министр обороны Украины Рустем Умеров в заключительном слове на встрече Контактной группы по обороне Украины, передает УНН.

Нам нужно решить проблему нехватки артиллерии. Нам нужны запасные части и техническое обслуживание, чтобы оборудование работало. Наши войска нуждаются в постоянной подготовке. И абсолютно важно, чтобы мы сохранили нашу сеть ПВО. Это спасительный, жизненно важный приоритет. Спасибо за ценные пакеты помощи. С вашей поддержкой боевой дух Украины не сломить. - заявил Умеров.

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Ранее Министр обороны США Ллойд Остин отрицал слухи любого нецелевого использования или незаконной передачи предоставленного Украине американского оружия третьим лицам. Он подчеркнул, что Украина использует предоставленное оружие для самозащиты от российской агрессии.

А также отметил, что союзники должны сосредоточиться не только на непосредственных потребностях Украины на поле боя, но и на долгосрочной помощи по поддержке и модернизации Сил обороны Украины.

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