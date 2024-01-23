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"Всю надану зброю Україна використовує для захисту від російської агресії" – Ллойд Остін

"Всю надану зброю Україна використовує для захисту від російської агресії" – Ллойд Остін

Київ • УНН

 • 30554 перегляди

Міністр оборони США Ллойд Остін чутки будь-якого нецільового використання або незаконної передачі наданої Україні американської зброї третім особам. Остін нагололив, що Україна використовує надану зброю для самозахисту від російської агресії.

Немає жодних достовірних доказів нецільового використання або незаконної передачі третім сторонам американського озброєння, наданого Україні. Про це пише  Міноборони України із посиланням на слова Міністра оборони США Ллойда Остіна, передає УНН.

Всю надану зброю Україна використовує для захисту від російської агресії. 

 – Ллойд Остін під час зустрічі Контактної групи з оборони України

Деталі

Таку заяву Ллойд Остін зробив під час своєї вступної промови на відкритті онлайн-засідання 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Ми бачимо, що Україна використовує надані нами спроможності для захисту від російської агресії. 

– наголосив Ллойд Остін.

За його словами, Сполучені Штати продовжують наполегливо працювати над моніторингом та звітністю про безпекову допомогу США, надану Україні. Американський міністр також зазначив, що союзники повинні зосередитись не лише на безпосередніх потребах України на полі бою, а й на довгостроковій допомозі з підтримки та модернізації Сил оборони України.

Міністр оборони США також подякував країнам-парнерам, які вже оголосили про нові довгострокові пакети підтримки. А саме він висловив вдячність урядам Естонії, Німеччині, Латвії, Литві, Нідерландам, Норвегії, Швеції та Великій Британії.

"Підтримка України у її боротьбі проти тиранії робить усі наші країни безпечнішими. Суверенна та безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки", –наголосив Ллойд Остін.

Рамштайн-18: Остін закликав "копати глибше" для надання Україні більше засобів ППО та перехоплення23.01.24, 16:00 • 25005 переглядiв

Додатково

Онлайн-засідання 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розпочалося у вівторок. Українську делегацію очолює Міністр оборони Рустем Умєров.

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України заявив про критичну необхідність нарощувати довгострокові пакети військової допомоги. За його словами, Україна зі свого боку готова співінвестувати в технології та спільне виробництво.

Тетяна Салганік

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