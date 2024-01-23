Умєров на "Рамштайні" заявив про критичну необхідність нарощувати довгострокові пакети військової допомоги
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умеров наголосив на необхідності збільшення довгострокової військової допомоги під час засідання Контактної групи з питань оборони України. Він зазначив, що Україна готова співінвестувати в технології та спільне виробництво.
Міністр оборони України Рустєм Умєров під час засідання Контактної групи з питань оборони України заявив про критичну необхідність нарощувати довгострокові пакети військової допомоги. За його словами, Україна зі свого боку готова співінвестувати в технології та спільне виробництво, повідомляє УНН із посиланням на Міноборони.
Деталі
У вступному слові Рустем Умєров висловив подяку усім країнам, які підтримують наші Сили оборони, зокрема, у розвитку коаліцій спроможностей.
За його словами, зараз критично необхідно нарощувати довгострокові пакети військової допомоги України.
Міністерство оборони зі свого боку готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися нашим бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями.
Достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин є критично важливою складовою успіху. Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному міністерства оборони
Доповнення
Міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з питань оборони України наголосив партнерам на важливості не коливатися в підтримці України.