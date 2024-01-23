Умєров на "Рамштайні" заявив про критичну необхідність нарощувати довгострокові пакети військової допомоги

Міністр оборони України Рустєм Умєров під час засідання Контактної групи з питань оборони України заявив про критичну необхідність нарощувати довгострокові пакети військової допомоги. За його словами, Україна зі свого боку готова співінвестувати в технології та спільне виробництво, повідомляє УНН із посиланням на Міноборони.

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У вступному слові Рустем Умєров висловив подяку усім країнам, які підтримують наші Сили оборони, зокрема, у розвитку коаліцій спроможностей.

За його словами, зараз критично необхідно нарощувати довгострокові пакети військової допомоги України.

Міністерство оборони зі свого боку готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися нашим бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями.

Достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин є критично важливою складовою успіху. Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному міністерства оборони