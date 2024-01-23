Умеров на "Рамштайн" заявил о критической необходимости наращивать долгосрочные пакеты военной помощи
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил необходимость увеличения долгосрочной военной помощи во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он отметил, что Украина готова соинвестировать в технологии и совместное производство.
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил о критической необходимости наращивать долгосрочные пакеты военной помощи. По его словам, Украина со своей стороны готова соинвестировать в технологии и совместное производство, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
Во вступительном слове Рустем Умеров выразил благодарность всем странам, которые поддерживают наши Силы обороны, в частности, в развитии коалиций возможностей.
По его словам, сейчас критически необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украине.
Министерство обороны со своей стороны готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться нашим боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями.
Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут иметь центральную роль в повестке дня министерства обороны
Дополнение
Министр обороны США Ллойд Остин во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подчеркнул партнерам важность не колебаться в поддержке Украины.
Умеров на "Рамштайн" заявил о критической необходимости наращивать долгосрочные пакеты военной помощи
Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил необходимость увеличения долгосрочной военной помощи во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он отметил, что Украина готова соинвестировать в технологии и совместное производство.
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