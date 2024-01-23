Умеров на "Рамштайн" заявил о критической необходимости наращивать долгосрочные пакеты военной помощи

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил о критической необходимости наращивать долгосрочные пакеты военной помощи. По его словам, Украина со своей стороны готова соинвестировать в технологии и совместное производство, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Во вступительном слове Рустем Умеров выразил благодарность всем странам, которые поддерживают наши Силы обороны, в частности, в развитии коалиций возможностей.

По его словам, сейчас критически необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украине.

Министерство обороны со своей стороны готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться нашим боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями.

Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут иметь центральную роль в повестке дня министерства обороны - заявил Рустем Умеров.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подчеркнул партнерам важность не колебаться в поддержке Украины.