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Умеров на "Рамштайн" заявил о критической необходимости наращивать долгосрочные пакеты военной помощи

Умеров на "Рамштайн" заявил о критической необходимости наращивать долгосрочные пакеты военной помощи

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 14:33  •  5863 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил необходимость увеличения долгосрочной военной помощи во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он отметил, что Украина готова соинвестировать в технологии и совместное производство.

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил о критической необходимости наращивать долгосрочные пакеты военной помощи. По его словам, Украина со своей стороны готова соинвестировать в технологии и совместное производство, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны. 

Детали 

Во вступительном слове Рустем Умеров выразил благодарность всем странам, которые поддерживают наши Силы обороны, в частности, в развитии коалиций возможностей.

По его словам, сейчас критически необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украине. 

Министерство обороны со своей стороны готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться нашим боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями.

Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут иметь центральную роль в повестке дня министерства обороны

- заявил Рустем Умеров.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подчеркнул партнерам важность не колебаться в поддержке Украины. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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