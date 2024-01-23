Нет никаких достоверных доказательств нецелевого использования или незаконной передачи третьим сторонам американского вооружения, предоставленного Украине. Об этом пишет Минобороны Украины со ссылкой на слова Министра обороны США Ллойда Остина, передает УНН.

Все предоставленное оружие Украина использует для защиты от российской агрессии. - Ллойд Остин во время встречи Контактной группы по обороне Украины

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Такое заявление Ллойд Остин сделал во время своей вступительной речи на открытии онлайн-заседания 18-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Мы видим, что Украина использует предоставленные нами возможности для защиты от российской агрессии. - подчеркнул Ллойд Остин.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают упорно работать над мониторингом и отчетностью о безопасности помощи США, предоставленной Украине. Американский министр также отметил, что союзники должны продолжать сосредоточиться не только на непосредственных потребностях Украины на поле боя, но и на долгосрочной помощи по поддержке и модернизации Сил обороны Украины.

Министр обороны США также поблагодарил страны-партнеры, которые уже объявили о новых долгосрочных пакетах поддержки. А именно он выразил благодарность правительствам Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании.

"Поддержка Украины в ее борьбе против тирании делает все наши страны безопаснее. Суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности", - подчеркнул Ллойд Остин.

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Онлайн-заседание 18-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" началось во вторник. Украинскую делегацию возглавляет Министр обороны Рустем Умеров.

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил о критической необходимости наращивать долгосрочные пакеты военной помощи. По его словам, Украина со своей стороны готова соинвестировать в технологии и совместное производство.