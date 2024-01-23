"Все предоставленное оружие Украина использует для защиты от российской агрессии" - Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин отрицает достоверные доказательства любого нецелевого использования или незаконной передачи американского оружия, предоставленного Украине. Остин отмечает, что Украина использует предоставленное оружие для самозащиты от российской агрессии.
СБУ предупреждает о массовой email-рассылке: россияне пытаются посеять панику среди украинцев
СБУ предупреждает о массированной электронной кампании, вероятно, организованной российскими хакерами, которая направлена на украинцев, включая чиновников и частные компании.
Благотворители помогли военному из Черкасской области завоевать статус "инвалид войны"
Благотворители помогли военнослужащему Сергею Шнудеру получить статус "инвалида войны" - собрали весь пакет необходимых документов для медико-социальной экспертной комиссии.
Россияне атаковали село на Херсонщине: погибли два человека
Российские войска совершили воздушный налет на село Саблуковка в Херсонской области, в результате чего погибло два человека. Атака была направлена на жилой дом, вызвав его полное разрушение.
Стали известны номинанты на Оскар-2024: лидируют "Оппенгеймер" Нолана и "Бедные создания" Лантимоса
Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2024 года, среди которых лидирует "Оппенгеймер" Кристофера Нолана с 13 номинациями, за ним следует "Бедные создания" Йоргоса Лантимоса с 11. Церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта.
Оккупанты принуждают к паспортизации жителей ВОТ перед "выборами Путина" - Центр нацсопротивления
По сообщениям, накануне выборов в россии оккупанты усиливают принудительную паспортизацию на временно оккупированных украинских территориях. Несмотря на низкие темпы выдачи паспортов, россияне все еще позволяют голосовать по украинским паспортам.
Эти удары будут продолжаться: Юсов о взрывах в туле
Юсов отметил, что все "инциденты" (хлопок, грохот, неопознанные летающие объекты), которые случаются на территории рф, случаются исключительно с военным объектами, которые задействованы в войне против Украины.
Осторожно, мошенники: в "Укрэнерго" предупредили о фейковой рассылке якобы от их имени
Компании "Укрэнерго" предупредила украинцев о мошеннических сообщениях, которые рассылаются якобы от ее имени. В компании призвали граждан не реагировать на такие сообщения.
Зеленский встретился с президентом Европейской народной партии: говорили о евроинтеграции и безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем группы Европейской народной партии Европейского парламента Манфредом Вебером, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции и ситуации с безопасностью в Украине. Зеленский проинформировал Вебера об ожиданиях Украины от будущего Европейского Совета, в частности относительно разблокирования 50 миллиардов евро помощи Украине.
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
Генеральный секретарь Совета Европы сослалась на комитет Lanzarote, который попросил россию отчитаться о ситуации с похищенными детьми. И добавила, что россия не сотрудничает с комитетом.