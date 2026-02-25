Українець розгорнув найбільший національний стяг на горі Кіліманджаро

$43.300.02
51.010.09
ukenru
24 лютого, 18:45 • 10378 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 16863 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 14716 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 14781 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 13586 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 14028 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 14743 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13439 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 26314 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14100 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзиви
Популярнi новини
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 6528 перегляди
ЗМІ: 13-річна донька Кім Чен Ина отримала посаду в ракетному управлінні та вже віддає накази24 лютого, 20:07 • 6306 перегляди
Стівен Кінг звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгненняVideo24 лютого, 20:20 • 6796 перегляди
росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину - Паліса24 лютого, 20:49 • 6468 перегляди
Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві24 лютого, 21:07 • 6248 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 26314 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 37152 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 55181 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 72888 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 75642 перегляди
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 6580 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 12072 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 14603 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 19692 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 28721 перегляди
Українець розгорнув найбільший національний стяг на горі Кіліманджаро

Київ • УНН

 • 3110 перегляди

Український підприємець та атлет Роман Маслов самостійно розгорнув найбільший національний стяг на піку Ухуру гори Кіліманджаро. Полотно розміром 3х4,5 м було розгорнуте на висоті 5895 метрів.

Українець розгорнув найбільший національний стяг на горі Кіліманджаро

Український підприємець та атлет Роман Маслов встановив індивідуальний рекорд на Кіліманджаро - самостійно розгорнув найбільший національний стяг. Про це повідомляється на офіційному сайті Книги рекордів України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що досягнення поєднало в собі неймовірну фізичну витривалість та патріотизм.

Маслов здійснив успішне сходження на пік Ухуру - найвищу точку гори Кіліманджаро на висоті 5895 метрів. Головною особливістю цього сходження стало встановлення національного рекорду України у категорії Спорт та Розміри, адже Роман Маслов самостійно розгорнув на вершині найбільший національний стяг, коли-небудь піднятий на таку висоту однією людиною

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що полотно розміром 3х4,5 м було розгорнуте на "даху Африки", що вимагало від атлета особливої концентрації в умовах високогір’я.

Нагадаємо

Торік п'ятеро українських бійців з пораненнями та ампутованими кінцівками піднялися на Кіліманджаро. Військовослужбовці подолали висоту 5895 метрів після чотирьох місяців підготовки.

Найбільші льодовики, зокрема Доломітові Альпи та гора Кіліманджаро, зникнуть до 2050 року - доповідь ООН03.11.22, 15:28 • 499370 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоСпорт
Україна