Українець розгорнув найбільший національний стяг на горі Кіліманджаро
Київ • УНН
Український підприємець та атлет Роман Маслов самостійно розгорнув найбільший національний стяг на піку Ухуру гори Кіліманджаро. Полотно розміром 3х4,5 м було розгорнуте на висоті 5895 метрів.
Український підприємець та атлет Роман Маслов встановив індивідуальний рекорд на Кіліманджаро - самостійно розгорнув найбільший національний стяг. Про це повідомляється на офіційному сайті Книги рекордів України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що досягнення поєднало в собі неймовірну фізичну витривалість та патріотизм.
Маслов здійснив успішне сходження на пік Ухуру - найвищу точку гори Кіліманджаро на висоті 5895 метрів. Головною особливістю цього сходження стало встановлення національного рекорду України у категорії Спорт та Розміри, адже Роман Маслов самостійно розгорнув на вершині найбільший національний стяг, коли-небудь піднятий на таку висоту однією людиною
Вказується, що полотно розміром 3х4,5 м було розгорнуте на "даху Африки", що вимагало від атлета особливої концентрації в умовах високогір’я.
Нагадаємо
Торік п'ятеро українських бійців з пораненнями та ампутованими кінцівками піднялися на Кіліманджаро. Військовослужбовці подолали висоту 5895 метрів після чотирьох місяців підготовки.
