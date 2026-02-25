Украинец развернул самый большой национальный флаг на горе Килиманджаро

$43.300.02
51.010.09
ukenru
24 февраля, 18:45 • 8044 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 13944 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 12710 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 12903 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 12615 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 13445 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 14217 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13204 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 25148 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13891 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
публикации
Эксклюзивы
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 3906 просмотра
СМИ: 13-летняя дочь Ким Чен Ына получила должность в ракетном управлении и уже отдает приказы24 февраля, 20:07 • 3938 просмотра
Стивен Кинг обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторженияVideo24 февраля, 20:20 • 4342 просмотра
россия хочет оккупировать всю Донецкую область до конца марта – Палиса24 февраля, 20:49 • 4032 просмотра
Виткофф и Кушнер планируют встречу с Умеровым в Женеве21:07 • 3784 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 25147 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 36111 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 54261 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 72295 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 75080 просмотра
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Украина
Великобритания
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 3908 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 11536 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 14116 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 19257 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 28402 просмотра
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Социальная сеть
Золото

Украинец развернул самый большой национальный флаг на горе Килиманджаро

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Украинский предприниматель и атлет Роман Маслов самостоятельно развернул самый большой национальный флаг на пике Ухуру горы Килиманджаро. Полотно размером 3х4,5 м было развернуто на высоте 5895 метров.

Украинец развернул самый большой национальный флаг на горе Килиманджаро

Украинский предприниматель и атлет Роман Маслов установил индивидуальный рекорд на Килиманджаро - самостоятельно развернул самый большой национальный флаг. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Украины, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что достижение объединило в себе невероятную физическую выносливость и патриотизм.

Маслов совершил успешное восхождение на пик Ухуру - самую высокую точку горы Килиманджаро на высоте 5895 метров. Главной особенностью этого восхождения стало установление национального рекорда Украины в категории Спорт и Размеры, ведь Роман Маслов самостоятельно развернул на вершине самый большой национальный флаг, когда-либо поднятый на такую высоту одним человеком

- говорится в сообщении.

Указывается, что полотно размером 3х4,5 м было развернуто на "крыше Африки", что потребовало от атлета особой концентрации в условиях высокогорья.

Напомним

В прошлом году пятеро украинских бойцов с ранениями и ампутированными конечностями поднялись на Килиманджаро. Военнослужащие преодолели высоту 5895 метров после четырех месяцев подготовки.

Крупнейшие ледники, в том числе Доломитовые Альпы и гора Килиманджаро, исчезнут к 2050 году – доклад ООН03.11.22, 15:28 • 499370 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоСпорт
Украина