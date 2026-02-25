Украинец развернул самый большой национальный флаг на горе Килиманджаро
Украинский предприниматель и атлет Роман Маслов самостоятельно развернул самый большой национальный флаг на пике Ухуру горы Килиманджаро. Полотно размером 3х4,5 м было развернуто на высоте 5895 метров.
Украинский предприниматель и атлет Роман Маслов установил индивидуальный рекорд на Килиманджаро - самостоятельно развернул самый большой национальный флаг. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Украины, информирует УНН.
Отмечается, что достижение объединило в себе невероятную физическую выносливость и патриотизм.
Маслов совершил успешное восхождение на пик Ухуру - самую высокую точку горы Килиманджаро на высоте 5895 метров. Главной особенностью этого восхождения стало установление национального рекорда Украины в категории Спорт и Размеры, ведь Роман Маслов самостоятельно развернул на вершине самый большой национальный флаг, когда-либо поднятый на такую высоту одним человеком
Указывается, что полотно размером 3х4,5 м было развернуто на "крыше Африки", что потребовало от атлета особой концентрации в условиях высокогорья.
В прошлом году пятеро украинских бойцов с ранениями и ампутированными конечностями поднялись на Килиманджаро. Военнослужащие преодолели высоту 5895 метров после четырех месяцев подготовки.
