Українець Лавренюк став чемпіоном світу зі скелетону серед юніорів у двох категоріях - НОК

Український спортсмен Ярослав Лавренюк здобув золото на юніорському чемпіонаті світу зі скелетону, який стартував у німецькому Альтенберзі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, передає УНН.

Деталі

18-річний українець переміг одразу у двох вікових категоріях – U20 та U23.

Ярослав Лавренюк - чемпіон світу зі скелетону серед юніорів U20 та U23 - йдеться у повідомленні.

У першому заїзді Лавренюк показав найкращий результат із часом 56,31 секунди, випередивши найближчого суперника на 0,29 секунди. У другій спробі українець продемонстрував третій результат — 57,21 секунди, однак за сумою двох заїздів зберіг лідерство та здобув перемогу з перевагою у 0,18 секунди.

Зазначається, що серед суперників українця були спортсмени, які кілька тижнів тому виступали на Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Для Лавренюка це вже друге золото юніорського чемпіонату світу у кар’єрі. Минулого року він також переміг у категорії U20, а серед спортсменів до 23 років фінішував четвертим.

У НОК наголосили, що золоті нагороди, здобуті спортсменом цього року, стали найкращим результатом збірної України в історії виступів у скелетоні.

Також Ярослав Лавренюк є срібним призером Юнацьких Олімпійських ігор 2024 року.

Українські біатлоністки-юніорки вибороли бронзу ЧС та два Малі кришталеві глобуси