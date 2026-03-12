Украинец Лавренюк стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров в двух категориях - НОК

$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
11:13 • 6158 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02 • 15902 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
07:14 • 26196 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 37107 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 53813 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 52368 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 42037 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 44917 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 37683 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 40003 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
Эксклюзивы
российское правительство планирует сократить бюджетные расходы на 10% из-за падения доходов от экспорта энергоносителей12 марта, 03:45 • 13724 просмотра
В Техасе казнили мужчину за жестокое убийство девушки и ребенка в 2013 году12 марта, 04:05 • 14935 просмотра
КСИР совместно с "Хезболлой" начал сороковую волну массированных атак на Израиль и американские базы12 марта, 04:29 • 15813 просмотра
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк12 марта, 05:41 • 32536 просмотра
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto07:59 • 18395 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 9950 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 13975 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 43255 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 47769 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 51286 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 4340 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 35805 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 24914 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 24350 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 26338 просмотра
Украинец Лавренюк стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров в двух категориях - НОК

Киев • УНН

 • 1428 просмотра

18-летний Ярослав Лавренюк победил в категориях U20 и U23 в Альтенберге. Это лучший результат в истории выступлений сборной Украины в этом спорте.

Украинец Лавренюк стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров в двух категориях - НОК

Украинский спортсмен Ярослав Лавренюк завоевал золото на юниорском чемпионате мира по скелетону, который стартовал в немецком Альтенберге. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

Подробности

18-летний украинец победил сразу в двух возрастных категориях – U20 и U23.

Ярослав Лавренюк - чемпион мира по скелетону среди юниоров U20 и U23

- говорится в сообщении.

В первом заезде Лавренюк показал лучший результат со временем 56,31 секунды, опередив ближайшего соперника на 0,29 секунды. Во второй попытке украинец продемонстрировал третий результат — 57,21 секунды, однако по сумме двух заездов сохранил лидерство и одержал победу с преимуществом в 0,18 секунды.

Отмечается, что среди соперников украинца были спортсмены, которые несколько недель назад выступали на Олимпийских играх в Милане-Кортине.

Для Лавренюка это уже второе золото юниорского чемпионата мира в карьере. В прошлом году он также победил в категории U20, а среди спортсменов до 23 лет финишировал четвертым.

В НОК подчеркнули, что золотые награды, завоеванные спортсменом в этом году, стали лучшим результатом сборной Украины в истории выступлений в скелетоне.

Также Ярослав Лавренюк является серебряным призером Юношеских Олимпийских игр 2024 года.

Украинские биатлонистки-юниорки завоевали бронзу ЧМ и два Малых хрустальных глобуса09.03.26, 01:33 • 6561 просмотр

