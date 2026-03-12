Украинец Лавренюк стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров в двух категориях - НОК

Украинский спортсмен Ярослав Лавренюк завоевал золото на юниорском чемпионате мира по скелетону, который стартовал в немецком Альтенберге. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

Подробности

18-летний украинец победил сразу в двух возрастных категориях – U20 и U23.

Ярослав Лавренюк - чемпион мира по скелетону среди юниоров U20 и U23 - говорится в сообщении.

В первом заезде Лавренюк показал лучший результат со временем 56,31 секунды, опередив ближайшего соперника на 0,29 секунды. Во второй попытке украинец продемонстрировал третий результат — 57,21 секунды, однако по сумме двух заездов сохранил лидерство и одержал победу с преимуществом в 0,18 секунды.

Отмечается, что среди соперников украинца были спортсмены, которые несколько недель назад выступали на Олимпийских играх в Милане-Кортине.

Для Лавренюка это уже второе золото юниорского чемпионата мира в карьере. В прошлом году он также победил в категории U20, а среди спортсменов до 23 лет финишировал четвертым.

В НОК подчеркнули, что золотые награды, завоеванные спортсменом в этом году, стали лучшим результатом сборной Украины в истории выступлений в скелетоне.

Также Ярослав Лавренюк является серебряным призером Юношеских Олимпийских игр 2024 года.

