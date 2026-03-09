Украинские биатлонистки-юниорки завоевали бронзу ЧМ и два Малых хрустальных глобуса

В немецком Арбере девичьей эстафетой в возрастной категории U-21 завершился юниорский чемпионат мира по биатлону. Татьяна Тарасюк, Ксения Приходько, Валерия Шейгас и Александра Меркушина стали бронзовыми призерками, сообщает УНН со ссылкой на biathlon.com.ua.

Детали

Золотые награды выиграли немки, "серебро" у француженок. Всего в гонке выступили 19 команд.

Таким образом, украинские биатлонистки Александра Меркушина, Татьяна Тарасюк, Ксения Приходько, Алина Хмиль, Виктория Хвостенко, Валерия Шейгас, Полина Пуцко и Ирина Шевченко завоевали два Малых хрустальных глобуса. Наша сборная выиграла юниорский Кубок наций по итогам сезона-2025/26, а также зачет эстафетных гонок.

Напомним

Украинская биатлонистка Александра Меркушина завоевала золотую медаль в гонке с массовым стартом-60 на юниорском чемпионате мира, который проходит в немецком Арбере.

