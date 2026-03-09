$43.810.0050.900.00
ukenru
19:46 • 9568 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 22456 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 47299 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 30511 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 29830 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 26800 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 37358 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 79843 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 44202 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 44399 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
Украинские биатлонистки-юниорки завоевали бронзу ЧМ и два Малых хрустальных глобуса

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Женская сборная Украины заняла третье место в эстафете на ЧМ в Арбере. Команда выиграла юниорский Кубок наций и зачет эстафет по итогам сезона.

Украинские биатлонистки-юниорки завоевали бронзу ЧМ и два Малых хрустальных глобуса

В немецком Арбере девичьей эстафетой в возрастной категории U-21 завершился юниорский чемпионат мира по биатлону. Татьяна Тарасюк, Ксения Приходько, Валерия Шейгас и Александра Меркушина стали бронзовыми призерками, сообщает УНН со ссылкой на biathlon.com.ua.

Детали

Золотые награды выиграли немки, "серебро" у француженок. Всего в гонке выступили 19 команд.

Таким образом, украинские биатлонистки Александра Меркушина, Татьяна Тарасюк, Ксения Приходько, Алина Хмиль, Виктория Хвостенко, Валерия Шейгас, Полина Пуцко и Ирина Шевченко завоевали два Малых хрустальных глобуса. Наша сборная выиграла юниорский Кубок наций по итогам сезона-2025/26, а также зачет эстафетных гонок.

Напомним

Украинская биатлонистка Александра Меркушина завоевала золотую медаль в гонке с массовым стартом-60 на юниорском чемпионате мира, который проходит в немецком Арбере.

Дебют Дарьи Чалык на Олимпиаде: какое место удалось занять Украине в женской эстафете по биатлону18.02.26, 20:31 • 12997 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Франция
Германия
Украина