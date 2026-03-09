Українські біатлоністки-юніорки вибороли бронзу ЧС та два Малі кришталеві глобуси
Київ • УНН
Жіноча збірна України посіла третє місце в естафеті на ЧС в Арбері. Команда виграла юніорський Кубок націй та залік естафет за підсумками сезону.
У німецькому Арбері дівочою естафетою у віковій категорії U-21 завершився юніорський чемпіонат світу з біатлону. Тетяна Тарасюк, Ксенія Приходько, Валерія Шейгас та Олександра Меркушина стали бронзовими призерками, повідомляє УНН. із посиланням на biathlon.com.ua.
Деталі
Золоті нагороди виграли німкені, "срібло" у француженок. Усього в гонці виступили 19 команд.
Таким чином, українські біатлоністки Олександра Меркушина, Тетяна Тарасюк, Ксенія Приходько, Аліна Хміль, Вікторія Хвостенко, Валерія Шейгас, Поліна Пуцко та Ірина Шевченко здобули два Малі кришталеві глобуси. Наша збірна виграла юніорський Кубок націй за підсумками сезону-2025/26, а також залік естафетних гонок.
Нагадаємо
Українська біатлоністка Олександра Меркушина здобула золоту медаль у гонці з масовим стартом-60 на юніорському чемпіонаті світу, що триває в німецькому Арбері.
