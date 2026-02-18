Дебют Дарини Чалик на Олімпіаді: яке місце вдалось здобути Україні у жіночій естафеті з біатлону
Київ • УНН
На Олімпійських іграх 2026 біатлоністка Дарина Чалик у дебютній естафеті підняла українську збірну на одну сходинку, завершивши гонку на 9-му місці. Спортсменка продовжить змагальний сезон, попри бажання повернутися додому.
Олімпійські Ігри 2026 в Італії для багатьох українських спортсменів стали дебютними у їхній спортивній кар’єрі. Зокрема, на своїх перших Олімпійських іграх біатлоністка Дарина Чалик довела, що українська команда може боротися до останнього етапу. Дебютантка стартувала з 10-го місця у фінальному етапі жіночої естафети з біатлону та вдало підняла збірну на одну сходинку вище та завершила гонку з гідним результатом, а саме на 9-й сходинці. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НОК.
На юніорському чемпіонаті Європи я вже бігла заключний етап, тож досвід у мене є. Звичайно, хвилювання відчувалося, але цього разу я намагалася не зациклюватися на думках про гонку
Біатлоністка додала, що після попереднього індивідуального старту зрозуміла, як важливо контролювати психологічний стан.
Сьогодні було легше. Перший старт дав урок, який допоміг краще підготуватися морально
Попри бажання повернутися додому, спортсменка продовжить змагальний сезон.
Скучила за сім’єю, але зараз нас чекає збір і три фінальні етапи Кубка світу. Лише після цього можна буде побачитися з рідними
Національний олімпійський комітет України привітав Дарину з виступом і побажав упевненості на наступних стартах.