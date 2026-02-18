Дебют Дарини Чалик на Олімпіаді: яке місце вдалось здобути Україні у жіночій естафеті з біатлону

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
16:17 • 7012 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 15623 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 13293 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 21772 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 19045 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 16173 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 20642 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23806 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17289 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18181 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
74%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні18 лютого, 09:27 • 13909 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18 лютого, 09:58 • 23106 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 12868 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 10112 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 15516 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 3872 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo15:06 • 15623 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 15668 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 21772 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 56587 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Олександр Кубраков
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Абу-Дабі
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 10222 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 12984 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 21444 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 33947 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 29030 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Фільм

Дебют Дарини Чалик на Олімпіаді: яке місце вдалось здобути Україні у жіночій естафеті з біатлону

Київ • УНН

 • 186 перегляди

На Олімпійських іграх 2026 біатлоністка Дарина Чалик у дебютній естафеті підняла українську збірну на одну сходинку, завершивши гонку на 9-му місці. Спортсменка продовжить змагальний сезон, попри бажання повернутися додому.

Дебют Дарини Чалик на Олімпіаді: яке місце вдалось здобути Україні у жіночій естафеті з біатлону

Олімпійські Ігри 2026 в Італії для багатьох українських спортсменів стали дебютними у їхній спортивній кар’єрі. Зокрема, на своїх перших Олімпійських іграх біатлоністка Дарина Чалик довела, що українська команда може боротися до останнього етапу. Дебютантка стартувала з 10-го місця у фінальному етапі жіночої естафети з біатлону та вдало підняла збірну на одну сходинку вище та завершила гонку з гідним результатом, а саме на 9-й сходинці. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НОК.

На юніорському чемпіонаті Європи я вже бігла заключний етап, тож досвід у мене є. Звичайно, хвилювання відчувалося, але цього разу я намагалася не зациклюватися на думках про гонку 

- поділилася Дарина.

Біатлоністка додала, що після попереднього індивідуального старту зрозуміла, як важливо контролювати психологічний стан.

 Сьогодні було легше. Перший старт дав урок, який допоміг краще підготуватися морально 

- зазначила вона.

Попри бажання повернутися додому, спортсменка продовжить змагальний сезон. 

Скучила за сім’єю, але зараз нас чекає збір і три фінальні етапи Кубка світу. Лише після цього можна буде побачитися з рідними 

- резюмувала спортсменка.

Національний олімпійський комітет України привітав Дарину з виступом і побажав упевненості на наступних стартах.

Станіслав Кармазін

СпортОлімпіада
Італія
Україна