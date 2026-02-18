Дебют Дарьи Чалык на Олимпиаде: какое место удалось занять Украине в женской эстафете по биатлону
Киев • УНН
На Олимпийских играх 2026 биатлонистка Дарья Чалык в дебютной эстафете подняла украинскую сборную на одну ступеньку, завершив гонку на 9-м месте. Спортсменка продолжит соревновательный сезон, несмотря на желание вернуться домой.
Олимпийские игры 2026 года в Италии для многих украинских спортсменов стали дебютными в их спортивной карьере. В частности, на своих первых Олимпийских играх биатлонистка Дарья Чалык доказала, что украинская команда может бороться до последнего этапа. Дебютантка стартовала с 10-го места в финальном этапе женской эстафеты по биатлону и удачно подняла сборную на одну ступень выше и завершила гонку с достойным результатом, а именно на 9-й ступени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК.
На юниорском чемпионате Европы я уже бежала заключительный этап, так что опыт у меня есть. Конечно, волнение чувствовалось, но на этот раз я старалась не зацикливаться на мыслях о гонке
Биатлонистка добавила, что после предыдущего индивидуального старта поняла, как важно контролировать психологическое состояние.
Сегодня было легче. Первый старт дал урок, который помог лучше подготовиться морально
Несмотря на желание вернуться домой, спортсменка продолжит соревновательный сезон.
Соскучилась по семье, но сейчас нас ждет сбор и три финальных этапа Кубка мира. Только после этого можно будет увидеться с родными
Национальный олимпийский комитет Украины поздравил Дарью с выступлением и пожелал уверенности на следующих стартах.