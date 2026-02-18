$43.260.09
Дебют Дарьи Чалык на Олимпиаде: какое место удалось занять Украине в женской эстафете по биатлону

Киев • УНН

 • 1566 просмотра

На Олимпийских играх 2026 биатлонистка Дарья Чалык в дебютной эстафете подняла украинскую сборную на одну ступеньку, завершив гонку на 9-м месте. Спортсменка продолжит соревновательный сезон, несмотря на желание вернуться домой.

Дебют Дарьи Чалык на Олимпиаде: какое место удалось занять Украине в женской эстафете по биатлону

Олимпийские игры 2026 года в Италии для многих украинских спортсменов стали дебютными в их спортивной карьере. В частности, на своих первых Олимпийских играх биатлонистка Дарья Чалык доказала, что украинская команда может бороться до последнего этапа. Дебютантка стартовала с 10-го места в финальном этапе женской эстафеты по биатлону и удачно подняла сборную на одну ступень выше и завершила гонку с достойным результатом, а именно на 9-й ступени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК.

На юниорском чемпионате Европы я уже бежала заключительный этап, так что опыт у меня есть. Конечно, волнение чувствовалось, но на этот раз я старалась не зацикливаться на мыслях о гонке 

- поделилась Дарья.

Биатлонистка добавила, что после предыдущего индивидуального старта поняла, как важно контролировать психологическое состояние.

 Сегодня было легче. Первый старт дал урок, который помог лучше подготовиться морально 

- отметила она.

Несмотря на желание вернуться домой, спортсменка продолжит соревновательный сезон. 

Соскучилась по семье, но сейчас нас ждет сбор и три финальных этапа Кубка мира. Только после этого можно будет увидеться с родными 

- резюмировала спортсменка.

Национальный олимпийский комитет Украины поздравил Дарью с выступлением и пожелал уверенности на следующих стартах.

Станислав Кармазин

СпортОлимпиада
Италия
Украина