Україна спрямує 86 млн євро на системи захисту навколо об'єктів енергетики - Шмигаль
Київ • УНН
Уряд України ухвалив рішення про перерозподіл коштів від ЄІБ на модернізацію підстанцій. 86 млн євро буде спрямовано на системи захисту енергетичних об'єктів від російських атак.
Уряд України ухвалив рішення про перерозподіл коштів від ЄІБ на модернізацію підстанцій, 86 млн євро буде спрямовано на системи захисту енергетичних об'єктів від російських атак, повідомив у вівторок Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, пише УНН.
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"Україна перерозподілить кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію підстанцій. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Зможемо спрямувати додаткові 86 млн євро на зведення систем захисту навколо енергетичних об’єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак", - повідомив Прем'єр Шмигаль у Telegram.
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