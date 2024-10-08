Споживання електрики знизилось на тлі зміни погоди, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 7 областях

Споживання електроенергії, порівняно з попереднім днем, відчутно знизилось. За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 7 областях. Негода залишила без світла 32 населені пункти у трьох областях. У Харківській області одна з бригад потрапила під обстріл. Про це повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними Укренерго, споживання знизилось. Сьогодні, 8 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 6,5% нижчим, ніж у понеділок. Це пояснили зміною погодних умов та значно ефективнішою, ніж учора, роботою побутових СЕС.

"Енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Закликаємо українців продовжувати ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00", - зазначили у Міненерго.

"В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - додали в Укренерго.

Наслідки обстрілів

За даними Міненерго, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Негода

Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 26 населених пунктах у Сумській області, 5 населених пунктах у Дніпропетровській області та одному населеному пункті у Черкаській області.

Стан мереж

У Дніпропетровській області з технологічних причин вимикалась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанцій та побутових споживачів. Живлення відновлено.

Знеструмлення

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 546 населених пунктів.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 2564 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

За даними Міненерго, внаслідок ворожих обстрілів понад 9 тисяч абонентів у 7 областях залишались без напруги; через негоду без світла майже 3 тисячі споживачів у 3 областях.

Надзвичайні ситуації

Харківська область: під час виконання ремонтних робіт одна з бригад потрапила під обстріл. Постраждалих немає.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.31 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 2199 МВт*год та потужністю 581 МВт.