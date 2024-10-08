Споживання електрики знизилось на тлі зміни погоди, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 7 областях

ukenru
06:19 • 30006 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 76840 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 132889 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 179420 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 139059 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 125716 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 122382 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 158097 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76519 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84775 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
91 %
749 мм
Хмарно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 67890 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 60823 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 59165 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 59378 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 55789 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 32579 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 179440 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 158107 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 192438 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 526865 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 3786 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 14271 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 40088 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 39145 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 40962 перегляди
Актуальне
Споживання електрики знизилось на тлі зміни погоди, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 7 областях

Споживання електрики знизилось на тлі зміни погоди, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 7 областях

Київ • УНН

 • 13875 перегляди

Споживання електроенергії в Україні знизилось на 6,5%. 546 населених пунктів знеструмлено. Енергетики відновили живлення для 2564 споживачів.

Споживання електроенергії, порівняно з попереднім днем, відчутно знизилось. За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 7 областях. Негода залишила без світла 32 населені пункти у трьох областях. У Харківській області одна з бригад потрапила під обстріл. Про це повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними Укренерго, споживання знизилось. Сьогодні, 8 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 6,5% нижчим, ніж у понеділок. Це пояснили зміною погодних умов та значно ефективнішою, ніж учора, роботою побутових СЕС. 

"Енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Закликаємо українців продовжувати ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00", - зазначили у Міненерго.

"В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - додали в Укренерго. 

Наслідки обстрілів

За даними Міненерго, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Негода

Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 26 населених пунктах у Сумській області, 5 населених пунктах у Дніпропетровській області та одному населеному пункті у Черкаській області. 

Стан мереж

У Дніпропетровській області з технологічних причин вимикалась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанцій та побутових споживачів. Живлення відновлено.  

Знеструмлення

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 546 населених пунктів.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 2564 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

За даними Міненерго, внаслідок ворожих обстрілів понад 9 тисяч абонентів у 7 областях залишались без напруги; через негоду без світла майже 3 тисячі споживачів у 3 областях.

Надзвичайні ситуації

Харківська область: під час виконання ремонтних робіт одна з бригад потрапила під обстріл. Постраждалих немає.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.31 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 2199 МВт*год та потужністю 581 МВт.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаЕкономіка
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
zaporizka-oblastЗапорізька область
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
chernihivska-oblastЧернігівська область
ukrenerhoУкренерго
zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
khersonska-oblastХерсонська область
rumuniiaРумунія
slovachchynaСловаччина
uhorshchynaУгорщина
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова
kharkivХарків
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$86,622.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,050.80
Ethereum
$2,055.85