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Потребление электричества снизилось на фоне изменения погоды, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 7 областях

Потребление электричества снизилось на фоне изменения погоды, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 7 областях

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 08:42  •  7251 просмотра

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Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 6,5%. 546 населенных пунктов обесточены. Энергетики восстановили питание для 2564 потребителей.

Потребление электроэнергии, по сравнению с предыдущим днем, ощутимо снизилось. За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в 7 областях. Непогода оставила без света 32 населенных пункта в трех областях. В Харьковской области одна из бригад попала под обстрел. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным Укрэнерго, потребление снизилось. Сегодня, 8 октября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 6,5% ниже, чем в понедельник. Это объяснили изменением погодных условий и значительно более эффективной, чем вчера, работой бытовых СЭС. 

"Энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу. Призываем украинцев продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00", - отметили в Минэнерго.

"В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00", - добавили в Укрэнерго. 

Последствия обстрелов

По данным Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Непогода

Вследствие неблагоприятных погодных условий есть обесточивание в 26 населенных пунктах в Сумской области, 5 населенных пунктах в Днепропетровской области и одном населенном пункте в Черкасской области. 

Состояние сетей

В Днепропетровской области по технологическим причинам выключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей. Питание восстановлено.  

Обесточивания

На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 546 населенных пунктов.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 2564 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

По данным Минэнерго, в результате вражеских обстрелов более 9 тысяч абонентов в 7 областях оставались без напряжения; из-за непогоды без света почти 3 тысячи потребителей в 3 областях.

Чрезвычайные ситуации

Харьковская область: во время выполнения ремонтных работ одна из бригад попала под обстрел. Пострадавших нет.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.31 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 2199 МВт*ч и мощностью 581 МВт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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