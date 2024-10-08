Украина собирается направить 86 млн евро на системы защиты вокруг объектов энергетики - Шмыгаль

Правительство Украины приняло решение о перераспределении средств от ЕИБ на модернизацию подстанций, 86 млн евро будет направлено на системы защиты энергетических объектов от российских атак, сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, пишет УНН.

Детали

«Украина перераспределит средства в рамках займа от Европейского инвестиционного банка на модернизацию подстанций. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании правительства. Сможем направить дополнительные 86 млн евро на возведение систем защиты вокруг энергетических объектов, что уменьшит риски от российских террористических атак», - сообщил Премьер Шмыгаль в Telegram.