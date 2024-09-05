Україна підготує з партнерами детальний план закінчення війни та запропонує його до розгляду на другому Саміті миру на якому обов’язково повинні бути присутні представники росії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, та додав, що без російської сторони закінчити цю війну дипломатично дуже складно, передає кореспондент УНН.

Ми підготуємо детальний план закінчення війни. Підготуємо з партнерами, які підтримали комюніке першого (Саміту миру – ред.) Ми пропрацюємо наш варіант закінчення війни. Чим більше країн доєднається, тим більше країн будуть глибоко розуміти детально цей план. Цей план ми запропонуємо до розгляду на другому Саміті миру - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що на другому Саміті повинні бути присутні представники росії.

Обов’язково там повинні бути присутні представники росії. Ми розуміємо, що без російської сторони закінчити цю війну дипломатично дуже складно. Всі країни нас просили, щоб на другому Саміті представники росії були. Ми сказали: ми не проти, ми все розуміємо, давайте підготуємо план і покличемо їх. Тому поки що загальний план у нас виглядає так - розповів Зеленський.

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Доповнення

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що українська сторона хотіла б, щоб наступний Саміт миру відбувся в одній із країн Глобального Півдня, але наразі місце не визначено, адже головна умова його проведення - це готовність спільного плану, над яким вже працюють.

Зеленський заявляв, що Україна підтримує проведення другого Саміту миру в Індії, проте Київ не зможе провести його в країні, яка не приєдналася до комюніке Саміту. Також ведуться перемовини щодо його проведення в Саудівській Аравії, Катарі, Туреччині