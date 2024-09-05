Украина предложит к рассмотрению на втором Саммите мира план окончания войны - Зеленский

Украина подготовит с партнерами детальный план окончания войны и предложит его к рассмотрению на втором Саммите мира на котором обязательно должны присутствовать представители России. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, и добавил, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно, передает корреспондент УНН.

Мы подготовим детальный план окончания войны. Подготовим с партнерами, которые поддержали коммюнике первого (Саммита мира - ред.) мы проработаем наш вариант окончания войны. Чем больше стран присоединится, тем больше стран будут глубоко понимать детально этот план. Этот план мы предложим к рассмотрению на втором Саммите мира - сказал Зеленский.

Также он отметил, что на втором Саммите должны присутствовать представители россии.

Обязательно там должны присутствовать представители россии. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно. Все страны нас просили, чтобы на втором Саммите представители россии были. Мы сказали: мы не против, мы все понимаем, давайте подготовим план и позовем их. Поэтому пока что общий план у нас выглядит так - рассказал Зеленский.

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Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что украинская сторона хотела бы, чтобы следующий Саммит мира состоялся в одной из стран Глобального Юга, но пока место не определено, ведь главное условие его проведения - это готовность совместного плана, над которым уже работают.

Зеленский заявлял, что Украина поддерживает проведение второго Саммита мира в Индии, однако Киев не сможет провести его в стране, которая не присоединилась к коммюнике Саммита. Также ведутся переговоры о его проведении в Саудовской Аравии, Катаре, Турции