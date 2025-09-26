Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі

Україні вдалося врятувати трьох молодих людей, віком 18, 19 і 20 років, з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох молодих людей, віком 18, 19 і 20 років, з тимчасово окупованих територій. Одного змушували піти на роботу, нав’язану "за правилами" окупаційної адміністрації, яка фактично означала втрату будь-якої свободи. Інші двоє жили у постійному страху примусової мобілізації до російської армії. Усі троє розуміли: залишатися в окупації означало відмову від майбутнього й права на власне життя