Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі
Київ • УНН
Трьох молодих людей віком 18-20 років врятовано з тимчасово окупованих територій в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Один з них уникав примусової праці, а двоє інших – мобілізації до російської армії.
Україні вдалося врятувати трьох молодих людей, віком 18, 19 і 20 років, з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох молодих людей, віком 18, 19 і 20 років, з тимчасово окупованих територій. Одного змушували піти на роботу, нав’язану "за правилами" окупаційної адміністрації, яка фактично означала втрату будь-якої свободи. Інші двоє жили у постійному страху примусової мобілізації до російської армії. Усі троє розуміли: залишатися в окупації означало відмову від майбутнього й права на власне життя
За словами голови ОП, сьогодні молоді люди вже на вільній території України.
... вони отримують підтримку, допомогу з документами й доступ до всіх необхідних послуг. Найголовніше - у них знову є шанс навчатися, здобувати професію й будувати майбутнє, яке залежить лише від них
Україна врятувала ще 17 дітей з окупації: що про них відомо25.09.25, 21:07 • 3946 переглядiв