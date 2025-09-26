Украина спасла еще троих молодых людей из оккупации: в ОП раскрыли детали

Украине удалось спасти трех молодых людей в возрасте 18, 19 и 20 лет с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти трех молодых людей в возрасте 18, 19 и 20 лет с временно оккупированных территорий. Одного заставляли пойти на работу, навязанную "по правилам" оккупационной администрации, которая фактически означала потерю любой свободы. Двое других жили в постоянном страхе принудительной мобилизации в российскую армию. Все трое понимали: оставаться в оккупации означало отказ от будущего и права на собственную жизнь