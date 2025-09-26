$41.490.08
14:33
Эксклюзив
14:01
13:31
12:45
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
26 сентября, 09:01
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
25 сентября, 17:19
Эксклюзив
14:01 • 16922 просмотра
Украина спасла еще троих молодых людей из оккупации: в ОП раскрыли детали

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Трое молодых людей в возрасте 18-20 лет спасены с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Один из них избегал принудительного труда, а двое других – мобилизации в российскую армию.

Украина спасла еще троих молодых людей из оккупации: в ОП раскрыли детали

Украине удалось спасти трех молодых людей в возрасте 18, 19 и 20 лет с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти трех молодых людей в возрасте 18, 19 и 20 лет с временно оккупированных территорий. Одного заставляли пойти на работу, навязанную "по правилам" оккупационной администрации, которая фактически означала потерю любой свободы. Двое других жили в постоянном страхе принудительной мобилизации в российскую армию. Все трое понимали: оставаться в оккупации означало отказ от будущего и права на собственную жизнь 

- сообщил Ермак.

По словам главы ОП, сегодня молодые люди уже на свободной территории Украины.

... они получают поддержку, помощь с документами и доступ ко всем необходимым услугам. Самое главное - у них снова есть шанс учиться, получать профессию и строить будущее, которое зависит только от них 

- резюмировал Ермак.

Украина спасла еще 17 детей из оккупации: что о них известно25.09.25, 21:07

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Украина