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"Україна уникнула ризику щорічного вето на виділення фінансової допомоги ЄС", - Кулеба

"Україна уникнула ризику щорічного вето на виділення фінансової допомоги ЄС", - Кулеба

Київ • УНН

 • 118311 перегляди

Україна уникнула ризику щорічного вето на виділення фінансової підтримки з боку ЄС.

Україні вдалося уникнути ризику щорічного вето на виділення фінансової підтримки ЄС, це велика перемога, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телемарафоні Єдині новини, передає УНН.

Деталі

Він відзначив, що запроваджений механізм щорічної оцінки не передбачає консенсусного схвалення і не відбуватиметься на рівні Євроради.

"Що хотіла Угорщина? Вона хотіла щороку ухвалювати це рішення консенсусом. Якби така норма пройшла, то можна було б застосувати вето, знову були б ці ризики, знову були б дискусії та шантаж. Але цього вдалося уникнути. Цієї норми немає і це велика перемога

заявив глава МЗС в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Дмитро Кулеба наголосив, що зрештою рішення вийшло максимально вигідним для України, оскільки запроваджений механізм щорічної оцінки не передбачає консенсусного схвалення і не буде відбуватися на рівні Євроради.

Україна на чотири роки отримала 50 мільярдів євро підтримки ЄС. Це сума, яка говорить сама за себе

 заявив він.

Міністр підкреслив, що рішення про щорічну оцінку жодним чином не порушує інтереси України.

"Це буде робочий інструмент, і він абсолютно нормальний, адекватний, ми самі зацікавлені в тому, щоб ефективність європейської допомоги оцінювалася, і головне, відповідала реальним потребам. Тому що ситуація може розвиватися по-різному, і відповідно цей інструмент має зберігати певну гнучкість".

Дмитро Кулеба

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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