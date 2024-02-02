"Україна уникнула ризику щорічного вето на виділення фінансової допомоги ЄС", - Кулеба

Україні вдалося уникнути ризику щорічного вето на виділення фінансової підтримки ЄС, це велика перемога, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телемарафоні Єдині новини, передає УНН.

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Він відзначив, що запроваджений механізм щорічної оцінки не передбачає консенсусного схвалення і не відбуватиметься на рівні Євроради.

"Що хотіла Угорщина? Вона хотіла щороку ухвалювати це рішення консенсусом. Якби така норма пройшла, то можна було б застосувати вето, знову були б ці ризики, знову були б дискусії та шантаж. Але цього вдалося уникнути. Цієї норми немає і це велика перемога

Дмитро Кулеба наголосив, що зрештою рішення вийшло максимально вигідним для України, оскільки запроваджений механізм щорічної оцінки не передбачає консенсусного схвалення і не буде відбуватися на рівні Євроради.

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Міністр підкреслив, що рішення про щорічну оцінку жодним чином не порушує інтереси України.

"Це буде робочий інструмент, і він абсолютно нормальний, адекватний, ми самі зацікавлені в тому, щоб ефективність європейської допомоги оцінювалася, і головне, відповідала реальним потребам. Тому що ситуація може розвиватися по-різному, і відповідно цей інструмент має зберігати певну гнучкість".