"Украина избежала риска ежегодного вето на выделение финансовой помощи ЕС", - Кулеба

Украине удалось избежать риска ежегодного вето на выделение финансовой поддержки ЕС, это большая победа, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телемарафоне Единые новости, передает УНН.

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Он отметил, что введенный механизм ежегодной оценки не предусматривает консенсусного одобрения и не будет происходить на уровне Евросовета.

"Что хотела Венгрия? Она хотела ежегодно принимать это решение консенсусом. Если бы такая норма прошла, то можно было бы применить вето, снова были бы эти риски, снова были бы дискуссии и шантаж. Но этого удалось избежать. Этой нормы нет и это большая победа заявил глава МИД в эфире телемарафона "Единые новости".

Дмитрий Кулеба отметил, что в конце концов решение получилось максимально выгодным для Украины, поскольку введенный механизм ежегодной оценки не предусматривает консенсусного одобрения и не будет происходить на уровне Евросовета.

Украина на четыре года получила 50 миллиардов евро поддержки ЕС. Это сумма, которая говорит сама за себя заявил он.

Министр подчеркнул, что решение о ежегодной оценке никоим образом не нарушает интересы Украины.

"Это будет рабочий инструмент, и он абсолютно нормальный, адекватный, мы сами заинтересованы в том, чтобы эффективность европейской помощи оценивалась, и главное, соответствовала реальным потребностям. Потому что ситуация может развиваться по-разному, и соответственно этот инструмент должен сохранять определенную гибкость". Дмитрий Кулеба

Благодаря решению Евросовета бюджетная поддержка ЕС выросла вдвое - Кулеба