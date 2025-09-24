$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 12326 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 15471 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 17713 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 29745 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 17737 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 31829 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18038 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18303 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15215 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Україна та ЄС обговорили оборонну ініціативу SAFE та конфіскацію російських активів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Міністр оборони України провів розмову з Комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом щодо реалізації оборонної ініціативи SAFE та фінансування оборонних потреб України. Сторони також обговорили конфіскацію заморожених російських активів та 19-й пакет санкцій проти рф.

Україна та ЄС обговорили оборонну ініціативу SAFE та конфіскацію російських активів - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з Комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Під час розмови особливу увагу приділили практичній реалізації інструменту SAFE - оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 млрд євро. До неї долучилися вже 19 країн.

Скоординували наші потреби, пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК. Обговорили також фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA. Наступний транш очікуємо вже в жовтні

- написав Шмигаль.

Також сторони торкнулись питання конфіскації заморожених російських активів. Як зазначив Шмигаль, кошти агресора мають бути спрямовані на посилення обороноздатності України.

Крім того, порушили тему подальшого послаблення воєнної машини росії. ЄС вже узгодив 19-й пакет санкцій, розраховуємо на якнайшвидше його затвердження

- заявив міністр оборони.

Нагадаємо

За даним Bloomberg, європейські уряди та союзники з G7 прагнуть розширити використання заморожених російських активів для фінансування України.

Євген Устименко

Європейський Союз
Денис Шмигаль