Україна та ЄС обговорили оборонну ініціативу SAFE та конфіскацію російських активів - Шмигаль
Київ • УНН
Міністр оборони України провів розмову з Комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом щодо реалізації оборонної ініціативи SAFE та фінансування оборонних потреб України. Сторони також обговорили конфіскацію заморожених російських активів та 19-й пакет санкцій проти рф.
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з Комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Під час розмови особливу увагу приділили практичній реалізації інструменту SAFE - оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 млрд євро. До неї долучилися вже 19 країн.
Скоординували наші потреби, пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК. Обговорили також фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA. Наступний транш очікуємо вже в жовтні
Також сторони торкнулись питання конфіскації заморожених російських активів. Як зазначив Шмигаль, кошти агресора мають бути спрямовані на посилення обороноздатності України.
Крім того, порушили тему подальшого послаблення воєнної машини росії. ЄС вже узгодив 19-й пакет санкцій, розраховуємо на якнайшвидше його затвердження
Нагадаємо
За даним Bloomberg, європейські уряди та союзники з G7 прагнуть розширити використання заморожених російських активів для фінансування України.