Україна та ЄС обговорили оборонну ініціативу SAFE та конфіскацію російських активів - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з Комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Під час розмови особливу увагу приділили практичній реалізації інструменту SAFE - оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 млрд євро. До неї долучилися вже 19 країн.

Скоординували наші потреби, пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК. Обговорили також фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA. Наступний транш очікуємо вже в жовтні