Украина и ЕС обсудили оборонную инициативу SAFE и конфискацию российских активов - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с Комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

В ходе разговора особое внимание уделили практической реализации инструмента SAFE - оборонной инициативы ЕС объемом 150 млрд евро. К ней присоединились уже 19 стран.

Скоординировали наши потребности, приоритетные проекты и привлечение к ним украинских предприятий ОПК. Обсудили также финансирование оборонных потребностей Украины, в частности через механизм ERA. Следующий транш ожидаем уже в октябре