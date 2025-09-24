Украина и ЕС обсудили оборонную инициативу SAFE и конфискацию российских активов - Шмыгаль
Киев • УНН
Министр обороны Украины провел разговор с Комиссаром ЕС Валдисом Домбровскисом по реализации оборонной инициативы SAFE и финансированию оборонных нужд Украины. Стороны также обсудили конфискацию замороженных российских активов и 19-й пакет санкций против рф.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с Комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
В ходе разговора особое внимание уделили практической реализации инструмента SAFE - оборонной инициативы ЕС объемом 150 млрд евро. К ней присоединились уже 19 стран.
Скоординировали наши потребности, приоритетные проекты и привлечение к ним украинских предприятий ОПК. Обсудили также финансирование оборонных потребностей Украины, в частности через механизм ERA. Следующий транш ожидаем уже в октябре
Также стороны затронули вопрос конфискации замороженных российских активов. Как отметил Шмыгаль, средства агрессора должны быть направлены на усиление обороноспособности Украины.
Кроме того, подняли тему дальнейшего ослабления военной машины россии. ЕС уже согласовал 19-й пакет санкций, рассчитываем на скорейшее его утверждение
Напомним
По данным Bloomberg, европейские правительства и союзники из G7 стремятся расширить использование замороженных российских активов для финансирования Украины.