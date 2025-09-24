$41.380.00
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 12194 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 15362 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 17603 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 29574 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 17698 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 31745 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18014 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18288 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 15206 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Украина и ЕС обсудили оборонную инициативу SAFE и конфискацию российских активов - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Министр обороны Украины провел разговор с Комиссаром ЕС Валдисом Домбровскисом по реализации оборонной инициативы SAFE и финансированию оборонных нужд Украины. Стороны также обсудили конфискацию замороженных российских активов и 19-й пакет санкций против рф.

Украина и ЕС обсудили оборонную инициативу SAFE и конфискацию российских активов - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с Комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

В ходе разговора особое внимание уделили практической реализации инструмента SAFE - оборонной инициативы ЕС объемом 150 млрд евро. К ней присоединились уже 19 стран.

Скоординировали наши потребности, приоритетные проекты и привлечение к ним украинских предприятий ОПК. Обсудили также финансирование оборонных потребностей Украины, в частности через механизм ERA. Следующий транш ожидаем уже в октябре

- написал Шмыгаль.

Также стороны затронули вопрос конфискации замороженных российских активов. Как отметил Шмыгаль, средства агрессора должны быть направлены на усиление обороноспособности Украины.

Кроме того, подняли тему дальнейшего ослабления военной машины россии. ЕС уже согласовал 19-й пакет санкций, рассчитываем на скорейшее его утверждение

- заявил министр обороны.

Напомним

По данным Bloomberg, европейские правительства и союзники из G7 стремятся расширить использование замороженных российских активов для финансирования Украины.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитикаНовости Мира
Европейский Союз
Денис Шмыгаль