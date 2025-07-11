Україна та Світовий банк запускають нову програму на $200 млн: на що підуть гроші

Україна та Світовий банк узгодили старт нової програми на $200 млн для підготовки проєктів відбудови, повідомили у п'ятницю у Мінекономіки, пише УНН.

Уряд України підписав зі Світовим банком угоду про запуск п’ятирічної програми PREPARE Ukraine загальним обсягом $200 млн. Ініціатива покликана профінансувати підготовку державних та муніципальних проєктів відбудови, щоби ті відповідали вимогам міжнародних інвесторів і могли швидко переходити до реалізації - повідомили у міністерстві.

Програма PREPARE фінансується з Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), керівництво яким здійснює Світовий банк.

Що це за програма

Програма, як вказали у Мінекономіки, перетворює донорські гранти на конкретні проєкти - від відбудови мостів і лікарень до запуску нових виробництв, здатних інтегруватися у глобальні ланцюги постачання. Програма діятиме 5 років.

Початковий грант - $44,3 млн. Спрямовують на "формування портфеля публічних інвестицій і посилення інституційної спроможності".

"Разом зі Світовим банком ми створюємо системну "фабрику підготовки", що мінімізує затримки, підвищує прозорість і відкриває шлях до багатомільярдних інвестицій у найближчі роки", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За результатами переговорів із віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде сторони узгодили дорожній план запуску PREPARE Ukraine. Перший транш буде доступний до використання, починаючи з серпня й покриватиме технічну підтримку державних замовників, включаючи розбудову Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства.

"Агенція ДПП бере на себе функцію єдиного "проєктного конвеєра": ми збираємо та ранжуємо заявки, готуємо оцінки за стандартами Світового банку, залучаємо міжнародних консультантів і доводимо кожен проєкт до стадії, коли приватний капітал може заходити без зайвих ризиків", - підкреслив Ніко Гачечиладзе, директор Агенції ДПП.

Найближчим часом Світовий банк і Мінекономіки затвердять операційний посібник програми, відкриють фонд підготовки проєктів і почнуть фінансувати технічну підтримку державних замовників.

Угоду підписали у межах Ukraine Recovery Conference 2025.

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