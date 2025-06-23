Україна отримала $190 млн у межах проєкту Світового банку: на що підуть гроші

Україна отримала $190 млн у межах проєкту Світового банку на відбудову інфраструктури, повідомив у понеділок Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

Україна отримала 190 млн доларів на ініціативи відновлення у межах спільного зі Світовим банком проєкту DRIVE. Його мета - створення стійкої інфраструктури в складних умовах - написав Шмигаль.

Фінансування у формі позики від МБРР, наданої за підтримки уряду Японії, з його слів, "буде спрямовано на модернізацію інфраструктури, відновлення мостів, удосконалення транспортної системи та розвиток дорожньої галузі".

"Вдячний партнерам - як Світовому банку, так і уряду Японії - за послідовну підтримку України в умовах повномасштабної війни", - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Пакет підтримки "Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)" на $432 млн Світовий банк затвердив у березні.

Основна мета проєкту – відновлення транспортної інфраструктури. Він передбачає капітальний ремонт автомобільних доріг і мостів у 19 регіонах України, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також надання технічної допомоги та управління проєктами.