Украина получила $190 млн в рамках проекта Всемирного банка: на что пойдут деньги

Украина получила 190 млн долларов в рамках проекта Всемирного банка на восстановление инфраструктуры, сообщил в понедельник Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Украина получила 190 млн долларов на инициативы восстановления в рамках совместного со Всемирным банком проекта DRIVE. Его цель - создание устойчивой инфраструктуры в сложных условиях - написал Шмыгаль.

Финансирование в форме займа от МБРР, предоставленного при поддержке правительства Японии, по его словам, "будет направлено на модернизацию инфраструктуры, восстановление мостов, усовершенствование транспортной системы и развитие дорожной отрасли".

"Благодарен партнерам - как Всемирному банку, так и правительству Японии - за последовательную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Пакет поддержки "Создание устойчивой инфраструктуры в условиях уязвимой среды в Украине (DRIVE)" на $432 млн Всемирный банк утвердил в марте.

Основная цель проекта – восстановление транспортной инфраструктуры. Он предусматривает капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов в 19 регионах Украины, реформу национальных автомобильных дорог, установку модульных мостов, а также оказание технической помощи и управление проектами.