Украина и Всемирный банк запускают новую программу на $200 млн: на что пойдут деньги

Украина и Всемирный банк согласовали старт новой программы на $200 млн для подготовки проектов восстановления, сообщили в пятницу в Минэкономики, пишет УНН.

Правительство Украины подписало со Всемирным банком соглашение о запуске пятилетней программы PREPARE Ukraine общим размером $200 млн. Инициатива призвана профинансировать подготовку государственных и муниципальных проектов восстановления, чтобы те соответствовали требованиям международных инвесторов и могли быстро переходить к реализации - сообщили в министерстве.

Программа PREPARE финансируется из Целевого фонда поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF), руководство которым осуществляет Всемирный банк.

Что это за программа

Программа, как указали в Минэкономики, превращает донорские гранты в конкретные проекты - от восстановления мостов и больниц до запуска новых производств, способных интегрироваться в глобальные цепочки поставок. Программа будет действовать 5 лет.

Первоначальный грант - $44,3 млн. Направляются на "формирование портфеля публичных инвестиций и усиление институциональной способности".

"Вместе со Всемирным банком мы создаем системную "фабрику подготовки", которая минимизирует задержки, повышает прозрачность и открывает путь к многомиллиардным инвестициям в ближайшие годы", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По результатам переговоров с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде стороны согласовали дорожный план запуска PREPARE Ukraine. Первый транш будет доступен к использованию, начиная с августа и будет покрывать техническую поддержку государственных заказчиков, включая развитие Агентства по вопросам поддержки государственно-частного партнерства.

"Агентство ГЧП берет на себя функцию единого "проектного конвейера": мы собираем и ранжируем заявки, готовим оценки по стандартам Всемирного банка, привлекаем международных консультантов и доводим каждый проект до стадии, когда частный капитал может заходить без лишних рисков", - подчеркнул Нико Гачечиладзе, директор Агентства ГЧП.

В ближайшее время Всемирный банк и Минэкономики утвердят операционное руководство программы, откроют фонд подготовки проектов и начнут финансировать техническую поддержку государственных заказчиков.

Соглашение подписали в рамках Ukraine Recovery Conference 2025.

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