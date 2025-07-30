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Україна та Фінляндія можуть провести окремий оборонний форум: Сибіга пропонує розглянути можливість

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив оборонне співробітництво з Асоціацією оборонних та аерокосмічних підприємств Фінляндії. Україна запросила фінські компанії на міжнародний оборонний форум та висловила зацікавленість у досвіді Фінляндії з будівництва укриттів.

Україна та Фінляндія можуть провести окремий оборонний форум: Сибіга пропонує розглянути можливість

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із керівництвом та членами Асоціації оборонних та аерокосмічних підприємств Фінляндії. Обговорили подальше оборонне співробітництво, пише УНН з посиланням на МЗС України.

Подякував Фінляндії, її уряду, бізнесу та народу за підтримку України, а головне - за своєчасну військову допомогу. Фінляндія дуже добре розуміє, що означає протистояти жорстокій та неспровокованій агресії з боку москви 

- повідомили в МЗС.

Також сторони обговорили практичні шляхи подальшого розвитку взаємовигідного оборонного співробітництва. Наголошується, що Україна є контрибутором безпеки та інноваційних оборонних технологій.

Запросив фінські компанії взяти участь у наступному міжнародному форумі оборонної промисловості в Україні восени цього року та запропонував розглянути можливість проведення окремого українсько-фінського оборонного форуму 

- повідомив Сибіга.

Очільник МЗС України також висловив зацікавленість нашої держави в унікальному досвіді Фінляндії у будівництві об'єктів укриття.

Ми вдячні фінським друзям за лідерство у відповідній коаліції та сподіваємося на розвиток її діяльності 

- зазначив глава МЗС України.

Доповнення

18 країн-членів ЄС виявили інтерес до отримання позик на 127 млрд євро в рамках оборонного інструменту SAFE. Програма SAFE дозволить мобілізувати до 150 млрд євро інвестицій, Україна очікує інвестицій в свою оборону.

Провідні союзники України в Європі планують подати до ЄС щодо кредитів на десятки мільярдів євро для спільних закупівель зброї для України та зміцнення власної оборони. Програма SAFE забезпечує кредити для зброї, що фінансуються за рахунок боргу ЄС з 45-річним терміном погашення.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Андрій Сибіга
Європейський Союз
Фінляндія
Україна