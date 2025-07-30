Україна та Фінляндія можуть провести окремий оборонний форум: Сибіга пропонує розглянути можливість

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із керівництвом та членами Асоціації оборонних та аерокосмічних підприємств Фінляндії. Обговорили подальше оборонне співробітництво, пише УНН з посиланням на МЗС України.

Подякував Фінляндії, її уряду, бізнесу та народу за підтримку України, а головне - за своєчасну військову допомогу. Фінляндія дуже добре розуміє, що означає протистояти жорстокій та неспровокованій агресії з боку москви